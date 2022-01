Otra crisis en la Coalición de la Esperanza: Íngrid Betancourt y Alejandro Gaviria se enfrentan

Una nueva crisis estalló el interior de la Coalición Centro Esperanza. Los precandidatos Íngrid Betancourt y Alejandro Gaviria se enfrentaron por el apoyo que este último recibió en las últimas horas del senador Germán Varón, de Cambio Radical, el partido de Germán Vargas Lleras.

Este respaldo político no le gustó para nada a Íngrid Betancourt, quien este martes en un foro de precandidatos presidenciales le recordó a Gaviria que tenían un pacto que consistía en que ninguna maquinaria entraba a la coalición.

También le dejó claro que no va a permitir el ingreso ni de Cambio Radical ni maquinaria de otros partidos.

“Obviamente hemos sido una coalición que ha buscado ofrecerle a Colombia una cosa completamente diferente que no sea maquinaria, clientelismo y continuismo. Y Cambio Radical ha sido o es maquinaria, ha estado con el gobierno, ha sido el continuismo. Entonces yo creo que por lo menos hubiera debido haber una consulta, hablar con nosotros, nos coge por sorpresa, es como un hecho cumplido y es algo que en la coalición hay que mirarlo con mucho cuidado. No lo vamos a aceptar”, indicó Íngrid Betancourt.

Alejandro Gaviria se defendió y acusó a Íngrid Betancourt de oportunista.

“Simplemente digo esto: se debe tramitar internamente con decencia, sin convertir esto en un espectáculo público como ocurrió. Yo voy a dejar ahí en el ánimo de generar un mejor ambiente y arreglar las cosas, pero por supuesto no me gusta. Y fue una posición oportunista, no me queda ninguna duda”, dijo Alejandro Gaviria