Sergio Fajardo: "A César Gaviria la enfermedad de poder lo ha trastornado”

Este miércoles, el precandidato Sergio Fajardo contestó a las declaraciones que César Gaviria dio en contra de él en su entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol.

“Él también ha hecho política, también se ha hecho elegir, también ha dado puestos, está lleno de líos en la justicia, en el Consejo Electoral, otros en la Corte Suprema. No es un ser puro ni celestial, es una ser humano común y corriente, como todos los políticos. Qué pena con él, pero él no tiene nada de excepcional”, dijo el expresidente César Gaviria.

“Es hasta chistoso porque Petro dice todos los días que quiere que los liberales voten por él y Fajardo dice todos los días que no quiere que los liberales voten por él”, agregó el exmandatario.

Noticias Caracol consultó la opinión del precandidato de Centro Esperanza sobre estas declaraciones.

“El presidente Gaviria esta desvariado en muchos sentidos. Lo que he dicho es que no se puede hacer política con políticos clientelistas, duélale a quien le duela. La ciudadanía es libre, el clientelismo lo que hace es que da migajas y limosnas, y esa forma de política le hace mucho daño al país. Nosotros vamos a cambiar es la forma de política.

Todas esas afirmaciones lo deslucen a él como un presidente que tendría que tener un lugar en la historia, pero la enfermedad de poder lo ha trastornado”.

¿Es cierto que Sergio Fajardo no quiere que los liberales voten por él?

“Por supuesto que yo quiero que las personas liberales voten por mí. El mundo liberal no es un mundo sumiso. No es el mundo de un señor que desde hace 17 años tiene un partido.

En la coalición tenemos personas liberales: Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo. Esa es una mentira para justificar que sean los mismos que lleguen al poder.

Esa forma de comportarse del señor expresidentes es patética y vergonzosa y no le luce para nada. Se puede hacer política de forma diferente, es que los políticos no son los de Gaviria, no son los corruptos.

Con Mockus hemos dado una batalla desde hace más de 30 años de que se puede hacer política sin clientelismo. ¿Quieren que para que su hijo tenga un puesto se le deba arrodillar a un político? Para nada…

¿Le molesta la llegada de Rodrigo Lara a la campaña de Alejandro Gaviria?

No estoy para estar contento o no. Desde un comienzo dijimos estamos en oposición a un gobierno pésimo de Iván Duque, estamos en oposición a la politiquería, el clientelismo y la corrupción.

Y no cedemos un milímetro en esta convicción. Entonces, uno que como que un día llega Varón Cotrino, Jorge Rey, reunión con Vargas lleras, con César Gaviria. Esa no es la política nuestra. No va a ser con los mismos con los que vamos a cambiar a Colombia.

¿Qué opina del café de César Gaviria con Gustavo Petro?

Él un día abraza a Duque, el otro día insulta a Uribe pero después se abrazan. Esa es su forma de hacer política. Esa no es la Colombia que queremos.

¿Va a apoyar a Alejandro Gaviria si gana con los cuestionamientos que le ha hecho?

Tenemos unos acuerdos, si los acuerdos se cumplen por supuesto que cumplimos. La coalición la estamos construyendo desde hace dos años y medio. Respetamos las reglas y respetamos lo que firmamos.

Si no se respeta lo que acordamos y lo que firmamos no tiene ningún sentido hablar de una coalición.