“Impedimentos no tienen que ver”: Néstor Humberto Martínez defiende su renuncia

Fiscal general aseguró que JEP “volvió trizas la cooperación con EE. UU.” y que video que se conoció sobre Santrich no estaba entre las pruebas que se enviaron.

“No tiré la toalla. Desde hace varios años, desde el 2017, dije que había unos vacíos en el acuerdo de paz que era necesario cubrirlos para que transitáramos por una paz segura, estable y en este caso de la ley estatutaria existe el articulejo que afecta la extradición pues pone en vilo realmente la cooperación internacional judicial”.

“En la página web están todas las grabaciones que muestran que esos hechos ocurrieron después del primero de diciembre de 2016”.

“Yo he sido un gran defensor del acuerdo decía que si los hechos son posteriores a la firma del acuerdo de paz no había garantía de no extradición. De tal manera que lo que estamos haciendo es cumpliendo los acuerdos y cumpliendo la Constitución porque esos acuerdos fueron incorporados a la Constitución”

“Todo lo que hemos publicado en la pagina web de la fiscalía son pruebas que la Fiscalía remitió a la JEP”.

“El reconoce que fue posterior a la firma del acuerdo y las evidencias que se han conocido en el día de hoy muestran que se hablaba de 15 millones de dólares, que los estaba recibiendo no exactamente un contratista sino los estaba recibiendo el señor Marlon Marín y sus compañeros que para la Fiscalía eran actividades delictivas”.

La Constitución dijo en desarrollo del acuerdo de paz que la JEP debía limitarse a establecer fechas. Y hace consideraciones que no pudo establecer la conducta. La JEP rompe el principio de buena fe de extradición. Hace trizas la cooperación internacional con EE. UU. que ha sido tan valiosa en la lucha contra el narcotráfico”.

“Del video que se conoció no conocía los textos, el lenguaje. Esa pieza que es valiosísima para cualquier evidencia, no formaba parte ni de las evidencias de la Fiscalía. Y era la JEP la que reclamaba que se les enviara a ellos. La JEP pidió esa evidencia, pero el Departamento de Justicia consideró que no podía entregarla ya que la revelación de la misma afectaba el proceso por el sistema legal americano. Es una pieza categórica”.

“El impedimento ante la Corte Suprema. Era un impedimento que se había presentado en el caso del asistente del director de la ANI y debía tramitarse como se han presentado los otros y es absolutamente normal en el curso de la justicia”.