Jennifer Arias, presidenta de la Cámara, insiste en que no hubo plagio en su tesis

La presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, respondió esta tarde a las conclusiones de la Universidad Externado sobre el plagio de su tesis del magister en Gobierno y Ciencias Políticas que hicieron en el 2016.

De acuerdo con la investigación de la universidad, el texto presentado por Jennifer Arias, y su hoy compañera de trabajo, Leydy Lucía Largo, "arrojó un importante número de coincidencias con fuentes y documentos publicados en internet de autores diferentes” a ellas.

Tras conocerse el comunicado del claustro, Jennifer Arias insistió, vía Twitter, en que no “he cometido plagio alguno”.

“Con la tranquilidad de siempre actuar bajo los preceptos de la Ley, manifiesto que NO he cometido plagio alguno. Solicito a la U. Externado que cumpla con el debido proceso y me permita ejercer el derecho de contradicción. Las autoridades judiciales esclarecerán estos hechos”, trinó Jennifer Arias.

Sin embargo, tras conocerse este escandaloso hecho varios sectores han pedido la renuncia de la representante a la Cámara, Jennifer Arias.