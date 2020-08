“Me equivoqué al decir que faltaba poco para la caída del régimen Maduro”: Duque

Lo de Juan Guaidó, un fiasco ¿En que quedó eso? ¿Usted no lo percibe así?

¿Cuántos países reconocen a Juan Guaidó? Más de 50 países, ¿Quién estuvo en el Discurso del Estado de la Unión del presidente de los Estados Unidos? Hace mucho tiempo no iba un presidente latinoamericano, estuvo ahí Juan Guaidó. El gobierno que estuvo antes del mío no reconoció las elecciones con las que Maduro pretendía perpetrarse en el poder. Hemos mantenido una política de Estado de cumplimiento de la carta democrática y me he mantenido en eso.

¿Quién es el representante de Venezuela hoy en la OEA? El de Juan Guaidó ¿Quién es el representante de Venezuela hoy en la mesa del Banco Interamericano de Desarrollo? El de Juan Guaidó, y estamos hablando de dos de las herramientas internacionales más importantes que tiene un presidente.

Pero en Venezuela ni quita ni pone

En la democracia una persona puede tener más herramientas para defender sus principios, en una dictadura que no tiene sino su voz y su valentía hay que reconocérselo. No solo a él, sino a la Asamblea Nacional, porque él está ahí por la Asamblea Nacional, reconocida por Colombia y más de 50 Estados.

En este periodo seguramente siempre me pasarán cuenta de cobro: “Es que Duque dijo que ya faltaba poco tiempo para que se cayera el régimen”. Acepto que me equivoqué al decirlo porque es preferible sorprenderse de para abajo que de para arriba.

El mundo hoy es mucho más consciente de lo que es esa dictadura. Nicolás Maduro es hoy perseguido por la justicia. Colombia perdió un mercado de 7 mil millones de dólares por esa dictadura.

¿Ha podido leer el libro de John Bolton ? ¿Qué opinión tuvo de que él dijera que había que creerle a Duque y que Trump dijera que no?

De ese libro hay cosas que son verdades a medias, otras que no son verdad y otras que sí son verdad. Llevo dos años y al comienzo había frustración en las relaciones con Colombia. Trump llevaba año y medio preocupado por el incremento de cultivos ilícitos. Yo enfrenté esa conversación franca porque es una causa de Colombia.

Colombia no enfrenta el narcotráfico porque nadie se lo exija y hemos tenido reducción, pero debemos asimilar que, en esa relación, esos eran problemas y los hemos ido asimilando.