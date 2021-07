Gustavo Petro lanzó un nuevo trino tras la polémica que generó al señalar que las vacunas contra el COVID-19 aprobadas hasta ahora por las autoridades mundiales en salud no sirven para frenar la variante delta, citando un artículo de prensa.

Twitter señaló que esa información era engañosa y restringió el comentario para que no se pueda responder, compartir o darle ‘me gusta’.

El senador Gustavo Petro trinó horas después: “Hay que vacunarse ya”.

Dijo que su mensaje, “desligado de los demás puede llevar a engaño al lector desprevenido: las vacunas no sirven para detener el virus en la modalidad delta como la prensa mundial lo ha expresado, pero sirven para detener la muerte y la hospitalización”.

Este trino mio desligado de los demás puede llevar a engaño al lector desprevenido: las vacunas no sirven para detener el virus en la modalidad Delta como la prensa mundial lo ha expresado



Pero.sirven para detener la muerte y la hospitalización. Hay que vacunarse ya. https://t.co/pQe7yQj8xS — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 31, 2021

Sin embargo, el revuelo por el primer trino fue tal, que autoridades en salud colombianas recordaron que aunque la variante delta es más contagiosa, las vacunas tienen una efectividad demostrada.

“Han mostrado una efectividad y una eficacia contra la variante delta y eso es importante y hay que tenerlo muy presente. Es posible que con relación a otras variantes haya diferencias porcentuales, pero no quiere decir que no están funcionando, tenemos que tener confianza”, recalcó el epidemiólogo Carlos Trillos.

Asimismo, advirtió que el virus y sus variantes no son la única amenaza.

“Hay una pandemia adicional que se llama la infodemia, ¿qué quiere decir? Que hay muchísima información generada por redes sociales, por diferentes medios, y eso ha hecho que todos los días surja información con soporte científico o información que tiene noticias falsas”, señaló tras el revuelo del trino de Gustavo Petro.

Presidente Iván Duque se pronuncia tras trino de Gustavo Petro

“Los que invitan a que el pueblo no se vacune no solamente son irresponsables, sino que además quieren generar zozobra. Este es un país que marcha hacia la vacunación masiva dándole ese espacio a la salud pública”, señaló el mandatario.

También envió un mensaje “a esas voces que hay por ahí, que tratan de insinuarle a la ciudadanía que no se vacunen, que la vacuna no sirve, no pretendan sembrar más el caos en Colombia. ¡Colombia necesita más vacunación!”.

Los expertos señalan que antes de hablar de porcentajes de eficacia en las vacunas contra el COVID-19, hay que reiterar que todas las inmunizaciones hechas hasta ahora en tiempos de pandemia salvan vidas.

