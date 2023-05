Presidente Gustavo Petro ordenó un “ataque decidido a la economía ilícita”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que, en medio de la política de paz total, la orden a la fuerza pública es la de atacar a los grupos narcotraficantes y a sus cúpulas. Las palabras del jefe de Estado fueron mencionadas durante el aniversario del Comando General de las Fuerzas Militares, que lleva 72 años trabajando con inteligencia militar.



Durante este acto, el presidente Gustavo Petro felicitó a los miembros de ese comando y habló de las estrategias del Gobierno nacional en medio de la lucha contra las drogas. Además, hizo referencia a ese uso del término “negociación”, que fue mencionado por Luis Fernando Velasco, ministro del Interior.

“No se puede quedar quieto, no puede esperar. La función de la fuerza pública es, por orden del presidente de la república, destruir la economía ilícita en su cúpula, en donde toca. Ahí no puede haber confusión. Si hablan de un cese al fuego, no es un cese al fuego a la economía ilícita, es lo contrario, es el ataque decidido a la economía ilícita lo que puede permitir que un grupo X o Y diga ‘bueno, llegó el momento de dejar de disparar porque vamos a hablar’”, indicó el jefe de Estado.

Durante ese evento, el presidente dio la orden a Iván Velásquez, ministro de Defensa, de crear un comité con el Ministerio de Hacienda para definir cómo sería ese progresivo aumento de la asignación salarial de los soldados regulares.



“En ese movimiento paralelo, calculando cómo podemos subir sustancialmente las asignaciones al soldado regular o al soldado regular de Colombia. Lamentablemente hoy es un joven que recibe cinco veces más al otro lado defendiendo la economía ilícita y eso no puede ser”, complementó Gustavo Petro.

En las últimas horas, el presidente Petro pidió la renuncia protocolaria de los tres viceministros de Defensa. Se trata de Alberto Lara, viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad; el mayor general en retiro Ricardo Díaz, viceministro para Estrategia y Planeación, y Elsa Piedad Morales, viceministra de Veteranos.

La Casa de Nariño asegura que se trata de los cambios ministeriales que viene ejecutando el máximo mandatario de los colombianos.