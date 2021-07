Richard Aguilar, capturado por presunta corrupción, renuncia al Senado

El senador y exgobernador de Santander, Richard Aguilar , presentó su renuncia al Senado de la República por la medida de aseguramiento preventiva impuesta por la Corte Suprema en su contra.

En la misiva, dirigida al presidente del Senado, Juan Diego Gómez, explica que debe dejar su puesto para concentrarse en su defensa y demostrar su inocencia.

“Hoy con inmenso dolor me despido de este cargo para concentrarme en mi defensa y demostrar mi inocencia, porque se lo debo a cada uno de los colombianos que creyeron en mí, que he representado y por quienes he trabajado incansablemente durante el ejercicio de mi vida pública”, expresó Richard Aguilar en su cara de renuncia.

Aguilar fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía por presuntas irregularidades en varios contratos de obras cuando era gobernador de Santander.