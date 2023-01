“Tengo claro que el presidente manda, pero con la vida de gente humilde no se juega”: Claudia López

Insiste en que Bogotá no está lista para reactivar la manufactura y la construcción a partir de este lunes. Dice que la medida podría dejar niños huérfanos.

La alcaldesa de Bogotá habló así en una entrevista con Semana, donde insistió en que se necesitan dos semanas para garantizar la seguridad de las personas que volverán a trabajar en medio de la cuarentena del coronavirus.

“Somos desiguales hasta para morirnos. La mayoría del contagio está al norte, la mayoría de muertes está al occidente”, afirmó.

Y con mapa en mano dijo que “lo que están decidiendo es sacar gente del sur de Bogotá, de esta zona, a que trabaje en esta zona. Aquí hay bajo contagio, aquí hay alto contagio”.

“Yo lo dije y lo vuelvo a repetir: yo tengo clarísimo que el que manda es el presidente, pero con la vida de la gente humilde del sur de Bogotá no van a jugar por los intereses y el lobby de nadie mientras yo sea alcaldesa”, agregó tajantemente.

La mandataria bogotana expresó que sabía cuáles eran las necesidades de la gente humilde porque “todos los días me piden ayuda, comida, apoyo, y todos los días trabajamos para darles ese apoyo, para que puedan estar en su casa en cuarentena sin pasar hambre. Yo redoblo los esfuerzos pa’ que no pasen hambre, pero no me los van a sacar a la brava, sin seguridad a exponer su vida, a dejar a sus hijos huérfanos. ¡No!”.

Respecto a esas ayudas también hay polémica, pues el pasado 17 de abril, Claudia López dijo en Noticias Caracol que se habían entregado 1.700.000 mercados y 280.000 giros para hacer comida .

Sin embargo, el presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que la misma alcaldesa aclaró después “que realmente se han entregado 30.000 mercados, 675.000 refrigerios, 567.000 raciones de comida caliente, 311.000 bonos, la nueva versión de los refrigerios, en la que se le da un bono de 50.000 a cada niño para que sus padres puedan recoger la alimentación en uno de los mercados designados”.

“Efectivamente son 1.700.000 apoyos, pero eso incluye refrigerios que se dieron en la primera etapa de la cuarentena, incluye comidas calientes y esos bonos”, especificó.