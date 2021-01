Uribe no quiere hablar de Claudia López: “cualquier cosa que diga, esa señora la toma muy mal”

El expresidente Álvaro Uribe concedió una entrevista a La FM. Aunque respondió sobre casi todo, causó curiosidad su respuesta cuando le consultaron sobre las vacaciones de Claudia López .

“No me ponga a mí a hablar de eso. No soy la persona indicada porque, cualquier cosa que diga, esa señora la toma muy mal y es muy ofensiva”, respondió.

Además, recordó un intercambio de mensajes que recientemente tuvieron.

“En una ocasión anterior, algo que dije y nada tenía que ver con ella, cuando dijimos que los congresistas del Centro Democrático no recibirían el aumento de salario , que lo dedicarían a una tarea social, ella me dijo ‘embustero’. Después de que yo vengo trabajando por eso desde al año 2002”, sostuvo Uribe.

Finalmente, en el diálogo con La FM, insistió en que prefiere no referirse a “esos temas de la alcaldesa porque me ofende y he procurado no trenzarme en refriegas ofensivas”.

Claudia López dejó como alcalde encargado de Bogotá a su secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. Algunos han criticado que haya decidido viajar justo cuando la ciudad pasa por un secundo pico de contagios de coronavirus .