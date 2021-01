Vea la entrevista completa a Iván Duque desde Providencia

Tras un recorrido por Providencia para supervisar los trabajos de reconstrucción de la isla luego de los efectos causados por el huracán Iota, Iván Duque habló con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, sobre varios temas.

Recorrimos Providencia y vimos lo bueno, lo malo, lo feo, lo que se ha avanzado y viene un proceso de recuperación. Viene un proceso de limpieza y reconstrucción.

“Primero yo le conté a usted que hace 60 días, cuando ocurrieron estos hechos, la destrucción era total, no se podía transitar por las vías, no había energía, se cayeron todos los servicios de comunicaciones, no teníamos capacidad de abastecimiento. Hoy tenemos una isla que está limpia en una parte sustancial, tenemos un proyecto ya de arreglar más de 100 viviendas, vamos por 877 de mejoramiento y vamos por más de 1.300 de construcción totalmente.

Se está haciendo reconstrucción de posadas, vimos la intervención en distintos barrios, vemos el comercio; estamos aquí en la playa Manzanillo que la hemos limpiado y la hemos habilitado nuevamente para que la comunidad la pueda disfrutar. Entonces es un proceso amplio, complejo pero el mensaje es aquí está la institucionalidad y la institucionalidad va a cumplir la misión de hacer de Providencia, una divina Providencia”.

El otro gran tema de este año es la economía. Recuerdo que cuando hablábamos hace seis meses de una eventual reforma tributaria usted me dijo: a quién se la cobramos. Hoy seis meses después le devuelvo la pregunta, ¿a quién se le cobra una reforma tributaria?

“Es que, Juan Roberto, primero es muy importante poner esto en el contexto de lo que fue ese encuentro al que usted hace referencia. Hace seis, siete, ocho meses estábamos en medio del proceso inicial de una pandemia, donde nosotros estábamos buscando tener capacidad de endeudamiento rápido y ejecución rápida para contener los efectos sociales y económicos de la pandemia que ha vivido el mundo.

Tenemos una realidad y la realidad es que se ha aumentado el endeudamiento, se aumentaba el déficit y nosotros necesitamos también recomponer una senda de corto, mediano y largo plazo para que las finanzas públicas de la nación estén sanas, estén bien. Estaremos recibiendo en las próximas semanas un estudio de la comisión de expertos que nos va a decir cómo está el sistema de exenciones tributarias en Colombia: cuáles deben irse, cuál debe ser la mejor forma de racionalizarlas.

¿Qué esperamos nosotros? Tener ese informe, tener esa base y tenemos que llegar a una combinación donde tengamos la posibilidad de aumentar recaudo, uno, sin atentar ni contra el crecimiento ni contra la generación de empleo y al mismo tiempo buscando tener una base de gasto social que atiende a los más vulnerables en la reactivación”.

Vea aquí la entrevista completa de Iván Duque desde Bahía Solano

Sea cual sea la recomendación de esa comisión y si plantea un eventual aumento del IVA, o incluso ampliación del IVA a la canasta familiar, ¿usted le jala?

“En el año 2020 logramos devolverle el IVA a un millón de personas; en el año 2021 se lo vamos a devolver a dos millones de personas. ¿Qué es lo que se busca cuando nosotros hablamos de la devolución?, no tiene sentido que a usted o a mí, que tenemos un ingreso que está por encima del promedio de la sociedad colombiana, no se nos cobre IVA por ciertos productos.

Si nosotros logramos esa equidad que quienes más tienen lo paguen y los que menos tienen o los que no tienen, al contrario, tengan la exención de ese IVA devolviéndoselo; esa es una discusión que está planteada por décadas en la academia.

Hacer reformas fiscales que no contribuyan al crecimiento no sirven, hacer reformas fiscales que no contribuyan a tener más recursos para cerrar las brechas, tampoco sirven. Yo creo que ese es el balance que hay que buscar”.

El problema es que con una economía tan resentida, con una cantidad de empresas golpeadas, gente sin trabajo, ahí se ha venido recuperando empleo; pero imagínese uno pensar una tributaria en medio de eso. Presidente, ¿ustedes tienen eso en sus cuentas?

“Antes de la pandemia, cuando cerramos el 2019, habíamos aumentado el recaudo en un 10%. Nosotros logramos la mayor reducción del déficit fiscal en los últimos ocho años. Y logramos un superávit fiscal primario. Hoy estamos enfrentando esta situación.

Cualquier reforma fiscal que se haga en Colombia, lo que se haga en el 2021, su vigencia empezaría en el 2022 y sus efectos de recaudo se empezarían a sentir a partir del 2023. Yo podría decir, bueno, eso a mí no me va a tocar porque yo termino en agosto de 2022, eso no es responsable porque dejar allanado un camino de dificultades fiscales para el futuro no es responsable con la nación”.

Viene un tema complejo local que es el de las revocatorias. ¿El gobierno nacional cómo ve desde la barrera un tema tan complejo y que polariza?

“Juan Roberto, yo voy a hacer muy claro, muy cándido y contundente con lo que le voy a decir. Yo respeto las expresiones de los ciudadanos, uno tiene que ser respetuoso. Pero yo quiero decirle lo siguiente, Colombia está, el mundo está, en medio una pandemia. Atender esta emergencia requiere la coordinación del Gobierno nacional, gobernadores y alcaldes y por supuesto de toda la sociedad.

Este no es momento de revocatorias, este no es momento de polarización, este no es momento de pugnas políticas. Nosotros tenemos que enfrentar esto todos unidos y que entendamos que la pandemia no se ha ido y que seguirá en el año 2021; avanzaremos con el proceso de vacunación pero seguirá en el año 2021 y lo que necesitamos es la coordinación de todos y no la fractura de nuestra sociedad.

Yo soy respetuoso de las expresiones de los ciudadanos, pero yo creo que todos tenemos que hacer un llamado claro a la sensatez en estos momentos. Este es el momento en el que todos tenemos que acompañarnos, Gobierno nacional, departamentos, alcaldías, concejos, asambleas, Congreso, todos para que nuestro país salga adelante, por eso yo creo que esta no es ni época ni momento de revocatorias”.

Vea aquí la entrevista completa de Iván Duque desde Tutunendo

Presidente, ¿hasta cuándo va el programa de ‘Prevención y acción’?

“Déjeme yo le cuento una cosa. Anterior a eso el programa fue diseñado para tener información todos los días en medio una emergencia sanitaria, prácticamente no ha pasado un solo programa sin que tengamos o información de una acción de gobierno o de una política o pedagogía sobre la política que tiene impacto en la ciudadanía. Estamos en medio una emergencia sanitaria que la detona, una condición que ha sido elevada por la Organización Mundial de la Salud, una emergencia sanitaria mundial por cuenta de una pandemia. Nosotros ahora de cara al proceso de vacunación necesitamos mantener también esta información.

¿Cuál ha sido mi criterio, como se lo he dicho al equipo de gobierno? Nosotros debemos mantener una comunicación directa y cercana mientras tengamos una emergencia sanitaria en Colombia, que es una emergencia sanitaria cuyos efectos también son económicos y sociales.

Por eso yo entiendo que para muchas personas quizás sea tedioso ver al presidente hablando todos los días. Pero sabe una cosa, Juan Roberto, ha sido un vehículo a través del cual hemos podido llevar un mensaje de expertos, epidemiólogos, infectólogos, de la OMS, la OPS, de alcaldes, de gobernadores, de gremios, de presidentes de otros países, de cabezas de organismos internacionales y por supuesto nuestra acción de gobierno. Y esa labor pedagógica, mientras nosotros tengamos esta circunstancia, la debemos seguir llevando”.

Y que piensa de que la prensa, la oposición, medios como El País de España -que hizo un análisis de ese programa- dicen que se desvío la atención o el propósito inicial que era hablar de la pandemia y se convirtió en propaganda para el gobierno, que se tocan temas que no son de la pandemia.

“Eso no es cierto. Le voy a decir qué temas se han tocado ahí: el tema la pandemia, las medidas de salud pública, las medidas económicas para contenerla, las medidas de reactivación y también los escenarios de reactivación en todas las regiones del país.

Nosotros no estamos ni buscando propaganda y hay una cosa que a mí me da tranquilidad, yo no estoy aspirando ningún cargo, no estoy aspirando a la reelección. Colombia no tiene reelección no estoy buscando esto ni por rating ni por popularidad ni por ganar espacio político. Yo estoy haciendo un ejercicio, con todo el equipo de gobierno, para informar en medio de la peor crisis que ha vivido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial y acá tenemos la peor crisis de salud pública de las últimas décadas.

Más de dos millones de personas han fallecido, más de 100 millones de personas en el mundo han sido contagiadas y adicionalmente vemos que la gran mayoría de países del mundo están en recesión y fuera de eso tenemos efectos en el empleo.

Esta es la crisis más grande y tener una voz clara que lo que busca es entregar información veraz, escrutable y además abriendo una participación de muchas personas es la forma correcta, tanto así que la propia Organización Panamericana de la Salud nos ha reconocido a nosotros por tener esa dinámica y esa dinámica de comunicación”.

Y una más, la eventualidad de que la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, decida salir del gobierno para emprender una nueva campaña política.

“Eso me lo ha preguntado mucha gente durante los últimos días. Yo quiero decirle una cosa, por un lado, para ir abordando las preguntas que le hacen a uno: ¿está Colombia preparada para una mujer presidenta?, yo creo que sí, yo creo que Colombia está preparada para tener una mujer presidente.

La doctora Marta Lucía Ramírez es una mujer que tiene las condiciones para aspirar sin lugar a dudas. Tiene las condiciones, el talento, el talante y la integridad para hacerlo. La decisión es de ella.

Yo estoy contento de que ella me acompañe como vicepresidenta en la gestión de nuestro gobierno, pero esa decisión de si va aspirar o no a la Presidencia es una decisión de ella y, como le digo, es una mujer que tiene el talento, el talante, la integridad, el conocimiento y el bagaje para que, si así lo decide, pueda hacer una aspiración”.

¿Ahí está el guiño?

“Tiene las condiciones, ella ha aspirado a la Presidencia en dos ocasiones y la decisión es de ella”.