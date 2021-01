Vea la entrevista completa a Iván Duque desde Tutunendo

La segunda parte de este especial con el presidente Iván Duque se originó desde Tutunendo, corregimiento cercano a Quibdó que encierra lo mejor del país por su gente y sus recursos naturales, pero también mucho de los más apremiantes y aberrantes problemas: abandono, pobreza y graves atentados al medio ambiente.

¿Qué ha hecho el Gobierno de Duque en el tema ambiental?

Estamos liderando la transición energética en América Latina hoy. Cuando empezó nuestro gobierno teníamos menos de 50 megas de capacidad instalada de renovables, eólica y solar, hoy ya hemos multiplicado eso por 7, este año esperamos cerrar con más de 1.500 megas instaladas, 1.000 más el año entrante, que nos pone a nosotros con un crecimiento de más de 20 o 25 veces lo que teníamos cuando empezó nuestra administración.

Estamos liderando una campaña grande por la movilidad eléctrica, sacamos la ley adelante, hoy tiene Colombia, con sus ciudades, la flota de transporte público eléctrico más grande de América Latina.

Estamos en la campaña de sembrar 180 millones de árboles, cerramos el año 2020 con 42 millones de árboles sembrados, esperamos este año subir esa meta casi a 150 millones con las corporaciones autónomas regionales, con el sector privado, pacto de Leticia, protección de páramos.

Al tratar el tema ambiental hay un asunto que desata polémica, el cambio en la dirección de Parques Nacionales. Cambiar a Julia Miranda por un señor que quienes criticaron el cambio dijeron, ‘mire, no tiene mucha experiencia, si acaso en canchas sintéticas’, pero más allá de esa discusión, ¿qué tiene el gobierno pensado?

Publicidad

Colombia debe tener hoy aproximadamente 59 parques naturales, parques nacionales naturales. De esos parques hay 36 que tienen potencial para ecoturismo, eso qué quiere decir, que pueden ser conocidos, visitados, disfrutados, obviamente con todas las pautas de conservación y nosotros queremos que esos parques puedan ser conocidos y protegidos por la ciudadanía. La gente no protege lo que no conoce. Yo a la doctora Julia Miranda le he tenido siempre gran reconocimiento, ella llevaba una trayectoria larga, al frente de Parques Nacionales y nosotros consideramos que era importante también renovar. Hoy tenemos una persona que mucha gente lo quiso tratar de caricaturizar y es que venía de manejar el Instituto Distrital de Canchas Sintéticas… Sí, él tenía esa experiencia, pero sobre todo es un gran gestor público y tiene una directriz muy clara. Uno, nosotros tenemos que acelerar la derrota de la deforestación en los parques nacionales de Colombia que a lo largo de los últimos años se venía presentando; y dos, nosotros necesitamos hacer más visible, más protegible, más acariciable y demostrable por la sociedad colombiana esos parques para que entre todos tengamos la conciencia de que hay que protegerlos por el bienestar de nuestro país

Usted dice que no se protege lo que no se conoce, pero eso no es un arma de doble filo empezar a abrir esos parques y esos sitios para que vaya la gente, ¿o cómo lo ven ustedes?

Muchos parques nacionales del país han estado abiertos por años, como le digo, son 59 parques.

Pero otros no. Hoy la gente, la gran mayoría va al Tayrona, creo que hablábamos del tema y a Islas del Rosario.

Pero le digo: Picachos, Tinigua, el caso de Caño Cristales, el mismo caso que es interesante de Chingaza, con todas las pautas de conservación, esos parques nacionales deberían tener la posibilidad de ser visitados, claro, con un criterio de protección.

Y así como es de polémico el tema medioambiental, también lo es el de la lucha contra el narcotráfico, especialmente en regiones como la del Pacífico, donde grupos criminales se disputan las rutas para sacar la droga. ¿Cuál es la estrategia del Gobierno?

Publicidad

La combinación de todas las herramientas. Por eso la política nuestra para enfrentar el problema de las drogas, que se conoce como Ruta Futuro, que la lanzamos hace casi dos años, esa política tiene ejes y en esos ejes decimos aquí no hay una sola visión, todo suma, en el lado de enfrentar los cultivos ilícitos, erradicación, sustitución, desarrollo alternativo, aspersión con precisión, enfrentando la cadena criminal, quitarles a ellos los insumos, quitarles a ellos también los precursores químicos, fortalecer la lucha contra el lavado de activos y entender que la drogadicción es un fenómeno en nuestro país que hay que enfrentarlo desde una perspectiva de salud pública.

Narcotráfico

La entrevista se hizo antes de que el embajador de EE. UU. en Colombia, Philip Goldberg, dijera que si bien hay inquietudes en la campaña demócrata, la administración de Joe Biden tiene claro que ni el mandatario colombiano ni alguien de su gabinete se metió en la campaña estadounidense, y que esos roces por la participación de miembros del Centro Democrático se van a superar.

No parece ser buena la posición de Colombia frente al nuevo Gobierno. ¿Comparte esa aseveración?

A mí me parece que aseverar eso no tiene ningún fundamento. Pongamos sobre la mesa el doble rasero. El gobierno colombiano, el gobierno que yo lidero, no participa en ningún proceso electoral de ningún país. No hay un pronunciamiento mío sobre ningún proceso electoral y menos el de los Estados Unidos. Pero le voy a decir una cosa. Qué curioso que hace unos años mi antecesor en la elección que tuvo lugar en el 2016 dijo ‘a Colombia le sirve más Hillary que Donald Trump’, y nadie dijo nada, nadie dijo absolutamente nada, declaración pública, que si usted entra a las redes sociales y la busca ahí la va a encontrar. Yo no quise participar en el proceso electoral ni dar opiniones, soy respetuoso de ese proceso electoral. Y segundo, la relación de Colombia con los Estados Unidos es bicameral y es bipartidista. Nosotros trabajamos con los dos partidos y yo tengo relaciones con congresistas de los dos partidos que entienden el valor de Colombia como el principal aliado de los Estados Unidos en Latinoamérica.

Pero su embajador Francisco Santos , el embajador en Estados Unidos, sí aparece el nombre de él relacionado varias veces…

Publicidad

Lo que pasa es que al interior de su familia él tiene unos parientes que han tratado siempre de atacarlo y de cuestionarlo, y le voy a decir una cosa. Yo no voy a entrar en peleas familiares. Cuando vemos las declaraciones del embajador y la actitud del embajador, yo le voy a decir una cosa, es un embajador que es reconocido y respetado por parlamentarios republicanos y por parlamentarios demócratas.

Lo va a ratificar…

Le voy a decir una cosa: los ataques mezquinos que yo he visto contra él, que como le digo, parece que vinieran además de una serie de conflictos internos de algunos de sus parientes, yo no voy a dejar que eso sea lo que guíe las relaciones internacionales de Colombia.

El Congreso americano, apenas se posesione Joe Biden, apenas haya el cambio de gobierno, va a empezar a investigar la injerencia en las elecciones. El Centro Democrático fue claro que interfirió con falsas noticias en la Florida, con el tema del castrochavismo y es el partido de Gobierno.

Usted me pregunta, el Centro Democrático, algunos miembros del partido. Lo dije públicamente, primero, no comparto que hagan opiniones con relación al proceso electoral de los Estados Unidos, y segundo, me parece desacertado que se hayan hecho comentarios relacionados con ese proceso electoral.

¿Qué hay de la lucha contra la corrupción?

Publicidad

Sacamos adelante con el Congreso de la República la ley que le pone fin a la casa por cárcel para los condenados por corrupción. Esa fue una de las promesas de campaña que les hice a los colombianos. Segundo, sacamos adelante la ley de los pliegos tipo para que se acaben esos carruseles de contratistas, el contubernio o la colusión entre empresas. Tercero, sacamos adelante la ley que hace obligatorio hacer públicas las declaraciones de renta de los altos funcionarios, sacamos adelante la ley que hace obligatorio hacer públicos los conflictos de interés de los funcionarios y presentamos con la mesa moral de normalización un proyecto de ley que espero sea ley de la república este año para que fortalezcamos las sanciones a las empresas involucradas a través de sus gestores, directivos y dueños en casos de corrupción. Por eso con la procuradora, con el contralor, con el fiscal, queremos hacer ese trabajo territorial para dar con esos bandidos y llevarlos a la justicia, eso es independencia de poderes, colaboración armónica y también desde el lado nuestro fortalecer la transparencia en todos los procesos de contratación estatal.

Usted menciona a la procuradora, está el defensor, está el fiscal, está el contralor, cercanos al gobierno, ¿usted no cree que eso es un mensaje equivocado que sean tan cercanos al gobierno personas que están en las cabezas de los órganos de control?

Usted me hace a mí una pregunta, yo se la quiero devolver. El fiscal que yo encontré cuando llegué a la Presidencia venía de ser el ministro de la Presidencia del gobierno anterior, el procurador con el que yo me encontré cuando llegué a la Presidencia venía de ser ministro del Interior, embajador en España y director de la Agencia de Defensa Jurídica del gobierno anterior, el defensor con el que yo me encontré cuando llegué a la Presidencia venía de ser el secretario general del partido del presidente anterior, entonces a quiénes hemos ternado nosotros: número 1, a la doctora Margarita Cabello, la ternamos y la eligió el Congreso de la República. ¿Quién es ella? Una mujer que ha estado toda la vida en la carrera judicial, que fue la primera mujer presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que ha sido procuradora delegada. Cumplimos con la Constitución y la ley y la eligió el Congreso. El defensor del Pueblo venía de ser presidente de la Federación Nacional de Departamentos, no ha sido funcionario de mi gobierno, es una persona que presentó su hoja de vida con dos personas también de excelentes calidades, la eligió la Cámara de Representantes. Y el fiscal general de la Nación fue elegido por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad.

Pareciera que no es nuevo, que lo hacen los gobiernos, pero no porque no sea nuevo hay que seguirlo haciendo y se lo pregunto porque es que pareciera que el mensaje no sé si es equivocado el poner amigos en los organismos de control.

Es que no es un tema de poner amigos. Vamos por partes. ¿Cómo se elige el fiscal general de la Nación en la Constitución? Lo terna el presidente, el presidente manda una terna de tres personas y el presidente la envía, la Corte puede rechazarla, la Corte puede no aceptarla o la Corte elige. En la Procuraduría el presidente terna uno de tres, otro lo terna el Consejo de Estado, otro lo terna la Corte Suprema de Justicia. En el caso de la Defensoría, ¿qué dice la Constitución? Lo terna el presidente ¿Y quién elige? Elige la Cámara de Representantes. Y en el caso del contralor, el presidente no tiene nada que ver en esa elección, ni terna, ni elige, ni postula. Y aquí no se trata de presentar amigos, porque si fuera solamente ese criterio, seguramente nadie los elegiría.

¿Cómo garantizar la independencia de un órgano de control, que debe vigilar a los funcionarios públicos como la Procuraduría, cuando la procuradora el día de la posesión, cuando usted le tomó posesión, dijo la frase ‘vamos a acompañar a nuestro gobierno?

Publicidad

Perdón, van a acompañar al gobierno en el tema de la vacunación y si usted lo mira, cuál fue mi discurso, yo se lo pedí a ella, se lo pedí al contralor, que ese acompañamiento, no se le olvide, Juan Roberto, que existe una función preventiva.

Pero ‘vamos a acompañar a nuestro gobierno’, la procuradora general de la Nación, que vigila a los funcionarios de ese gobierno…

Yo creo que, con todo respeto, esa es una frase que se puede sacar de contexto, póngala en el contexto del discurso. Ella qué dijo, ‘vamos a acompañar a nuestro gobierno en el proceso de vacunación’. ¿Qué es nuestro gobierno? En Colombia hay un gobierno nacional, no hay dos, no hay tres, hay uno. ¿Y cuál es el acompañamiento? En la función preventiva, que se lo pedí a ella y se lo pedí al contralor, ¿para qué? Para que miren con rigor, con todo el escrutinio, la llegada de las vacunas, la distribución de las mismas, el proceso en el territorio. Esa fue la condición de su afirmación.

Yo también con todo respeto, yo nunca he oído a un procurador decir ‘nuestro gobierno’.

A usted no le gustó la frase…

A mí no, al país, es que ya no es del gobierno, es el Ministerio Público, hay independencia de poderes, independencia de los organismos de control.

Publicidad

Usted lo puede mirar y lo puede analizar. Si lo ve en el contexto de su discurso, se refirió a una solicitud que nosotros hemos hecho a los organismos de control para que acompañen el proceso de vacunación del país.