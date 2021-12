Exigir carné de vacunación a extranjeros que lleguen a Colombia no es suficiente: expertos

El presidente Iván Duque anunció que a partir del 14 de diciembre “todo viajero internacional de 18 años y más que ingrese a Colombia deberá presentar carné de vacunación o certificado COVID-19 con esquema completo”, como medida de seguridad para frenar la llegada de nuevas variantes como ómicron. Aunque especialistas dicen que esto era necesario, cuestionan que el protocolo no se implemente de inmediato y consideran que no es suficiente.

Para el epidemiólogo Jorge Luis Hernández, la exigencia del carné de vacunación “debió haber sido desde este momento, no desde el 14 de diciembre, porque las variantes ya están circulando en el mundo, el ómicron ya está circulando en más de 90 países”.

Asimismo, señalan “que esta medida no es suficiente y creemos que es necesario solicitar una PCR actualizada para las personas que van a ingresar a nuestro país”, precisa Juliana Granada, especialista en medicina de urgencias.

“Estos filtros sirven. Los grandes aeropuertos del mundo, en Estados Unidos, Europa, Chile, lo están exigiendo”, añadió el doctor Hernández.

En palabras del médico infectólogo Carlos Eduardo Pérez, se deben “hacer muchas más pruebas tantos en los viajeros como en los residentes del país, y es necesario esta estrategia para poder hacer aislamientos tempranos y poder mitigar el ingreso de las variantes virales o poder controlar rápidamente y evitar una diseminación”.

Aunque Colombia sigue en una meseta en contagios y fallecimientos por el COVID-19, los expertos insisten en mantener los protocolos de bioseguridad.

“Colombia está en capacidad de hacer 120 mil tamizajes diarios, se están haciendo 45 mil; Bogotá estaba haciendo 20 mil, ahora está haciendo 5 mil a 7 mil. No bajar la guardia, no cometer los mismos errores del año pasado y no asustarse por el ómicron, que parece que está teniendo un comportamiento leve, es decir, no asustarse, pero sin bajar la guardia”, recalca el epidemiólogo Hernández.