Reforma a la salud: a expertos les preocupa que haya “barreras de atención para los usuarios”

A pocas horas de haberse conocido el articulado de la propuesta de reforma a la salud, los expertos en el tema plantearon sus primeras impresiones. Además, formularon varias preguntas sobre lo que ellos mismos denominaron como un revolcón al sistema.

El cambio en el manejo de los recursos, así como los pagos directos a través de fondos regionales y contratos de la Adres con particulares para la gestión del recurso, son algunos de los temas que generan inquietudes.

“A mí no solo me preocupa que no haya corrupción porque hay asignación de recursos particularmente para fondos regionales, sino que, además, no haya eficiencia y empiecen los hospitales a presentar barreras de atención para los usuarios”, indicó Andrés Vecino, investigador de sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins.

Otra preocupación es crear una especie de super- EPS a la que llegarían todos los usuarios del sistema que hoy están en EPS que desaparecerían.

“La propuesta es trasladarnos a un sistema público y monopólico en una etapa de transición que está orientada a fortalecer a la Nueva EPS y hacerla crecer. Con un resultado posterior que apunta a que esa gestión integral de riesgos en salud y que se denomina técnicamente a que ejercite al asegurador, pues se traslada a instancias del Estado”, resaltó Augusto Galán Sarmiento, exministro de Salud.

Sin duda, uno de los aspectos en lo que hay coincidencias es la dignificación de los trabajadores de la salud, sin embargo, preocupa hacer realidad la propuesta.

“Necesitamos en cuatro años 7 billones de pesos, es decir, un tercio de la reforma tributaria. A mí me parece inconsistente que esto esté pasando en la reforma y que al mismo tiempo el Ministerio de Salud no haya solicitado esos recursos al Ministerio de Hacienda para realmente cumplir con esa propuesta”, complementó Vecino.

También existen cuestionamientos sobre la articulación entre el nivel primario en las redes integradas e integrales de salud, sobre la viabilidad del sistema de información, la intersectorialidad para intervenir los determinantes sociales y los mecanismos de vigilancia, control y rendimiento de cuentas.

No obstante, la mayoría de expertos coinciden en que, si se aprueba la reforma a la salud, el proceso no lleve a un retroceso en lo que se ha conseguido.

“Hay muchos pacientes que hoy se preguntan qué es lo que va a pasar y ahí no tenemos todavía respuestas”, concluyó Galán Sarmiento.

Los especialistas cuestionan si realmente está propuesta resuelve los problemas actuales como la calidad, la agilidad en asignación de citas y la fragmentación. Insisten en que sigue estando pendiente el debate entre todos los actores.