Si se vacuna contra el COVID-19 y se contagia, ¿el virus lo atacará con menos severidad?

El doctor Óscar Franco, director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna, en Suiza, considerado además el epidemiólogo de 2020 en Europa en los Life Sciences Awards, resuelve algunos de los mitos sobre la vacuna contra el coronavirus.

En Colombia, según un sondeo del DANE, dos de cada cinco colombianos dicen que no se aplicarían la inmunización, algo que corrobora el experto, quien señala que en lugares como Francia, Sudáfrica, México más del 50% de población se niega a recibir el medicamento.

¿Cuáles son las razones de los colombianos para no aplicarse la dosis?



Según la encuesta, el 65,5% piensa que la vacuna es insegura y puede tener efectos secundarios, mientras que el 16,4% cree que no es efectiva https://t.co/XgXBMMzJ3X pic.twitter.com/ds0DSN5cjJ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 27, 2021

Para el especialista, “sin la voluntad de las personas no vamos a lograr la solución que nos van a traer las vacunas”.

Asimismo, habló sobre mitos como que la inoculación produce reacciones alérgicas y no es segura. El doctor Franco sostiene que los estudios clínicos han mostrado mínimos efectos y que, a la fecha, cuando se han aplicado 72 millones de dosis en el mundo, se han evidenciado pocos riesgos.

Respecto a si la vacuna altera el código genético, el experto dice que no es cierto. Lo que hace es dar “un software al organismo para que podamos producir nuestros propios anticuerpos”.

También se refirió al dióxido de cloro, que personas como Natalia París han recomendado tomar para prevenir el COVID-19, y recalcó que este “no está aprobado como medicamento”.

El doctor Castro insistió que la vacuna contra el coronavirus sí es segura y reduce la posibilidad de adquirir la enfermedad.

Sin embargo, al ser preguntado sobre si la dosis evita que la persona enferme gravemente si llega a contagiarse de COVID-19, el experto respondió: “no lo sabemos aún, podría ser el caso, pero aún se tiene que evaluar”.

¿Las vacunas son la mejor herramienta para acabar con el coronavirus? Frente a esto, el doctor Castro dijo que “no, la solución está en la gente, en seguir las recomendaciones, en ser precavidos”.

Es por eso el llamado a la gente a que, a pesar de la vacuna, no se baje la guardia frente a este enemigo silencioso que ya se ha cobrado más de 50.000 vidas en Colombia. Use tapabocas, lávese las manos y guarde distanciamiento social.

Entretanto, médicos como Marcela Giraldo, que traba en Italia, dicen que les “frustra mucho, nos da mucho dolor tanta especulación, tanta desinformación en las redes sociales sobre las vacunas, cuando realmente las vacunas son un avance tecnológico maravilloso”.

“Mi mensaje grande es a quienes tienen dudas sobre vacunar o no a sus familiares o vacunarse ellos, por favor háganlo, porque no salimos de esta epidemia sin la vacuna. No hay cura”, agregó.