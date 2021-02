Vacuna COVID-19 Colombia: ¿qué pasa si usted no aparece en la base de datos?

El doctor Carlos Álvarez, coordinador nacional de estudios sobre COVID-19, explicó cómo se prepara el país para vacunar contra el coronavirus a 35.250.000 colombianos (el 70% de la población) a lo largo de 2021.

Las vacunas COVID-19 llegarán así al país:

Febrero: 337.000 dosis

Marzo: 3.333.764

Abril: 4.663.843

Mayo: 3.939.843

Junio: 7.553.450

Julio: 8.294.941

Agosto: 11.258.941

Septiembre: 5.642.941

Octubre: 6.260.116

Noviembre: 4.934.352

Diciembre: 3.166.666

En la primera fase serán inmunizados:

Personas de 80 años y más.

Talento humano en salud que atiende pacientes con COVID–19

Talento humano de servicios generales que atiende pacientes contagiados de COVID-19.

Talento humano en salud del servicio de vacunación contra el COVID-19.

En los próximos días, el Ministerio de Salud habilitará la página Mi Vacuna, donde podrá consultar con su número de cédula si está en la fase I.

Si no aparece y hace parte de las poblaciones prioritarias, debe contactarse con su EPS y de acuerdo a eso va a ser agendada su cita y le informarán en qué sitio le corresponde vacunarse, explicó el doctor Álvarez.

¿Y si no hago parte de los sectores priorizados? A medida que avancen las fases, y se incluyan otras poblaciones, su nombre aparecerá. Ante cualquier duda, insisten autoridades, hay que llamar a la EPS o al sistema de salud al cual se está afiliado.

¿Puedo elegir qué marca de vacuna quiero?

“Las vacunas que están aprobadas han mostrado una eficacia superior a la recomendación de la OMS. No tenemos que preocuparnos por qué vacuna y de qué marca me tocó, me llegó una vacuna para protegerme”, dijo el experto sobre esta inquietud.

¿Debo seguir con los protocolos de bioseguridad después de la vacuna COVID-19?

El doctor Álvarez recuerda que la eficacia del antídoto se logra con dos dosis y mientras pasa ese periodo hay que mantener las normas de bioseguridad. Pero también hay que hacerlo al completar la vacunación.

El virus está circulando. Las vacunas son eficaces para que no tenga la enfermedad, pero puede que se infecte, no le den síntomas, pero sí puede contagiar a otra persona.

Las medidas de bioseguridad, además de protegerlo contra el coronavirus, evitan la transmisión.