La ciberdelincuencia está disparada durante este fin de año

Para Daniel Niño, víctima de la ciberdelincuencia , el 2021 fue un año lleno de obstáculos. En el hogar de él se puede resumir la realidad de muchos hogares colombianos, donde las oportunidades laborales brillan pero por su ausencia. Ante la falta de trabajo, muchas personas entran en el desespero y se vuelven presas débiles para los delincuentes. “Voy a ser muy sincero, es una situación bastante difícil, a veces no tener para comer, a veces aguantar humillaciones”, manifestó Daniel Niño, víctima de la llamada millonaria.

En medio del desespero por conseguir un empleo, Daniel recibió una llamada. Le ofrecían ser operario en una obra de Invías, entidad adscrita al Gobierno Nacional. Sin embargo, enfatizaron que tenía que hacer un curso previo con otra academia de ellos, para poder ingresar al trabajo. Él estaba convencido que era una buena oportunidad para que por fin pudiera tener el sustento necesario para su familia.

“Pero ellos me siguen llamando, entonces una de las llamadas que realizaron ellos, me dijeron: “¿bueno ya consignó la plata?”, yo les respondí no, le dije esto es una estafa”, expresó Daniel. Y es que gracias a que vecinos y amigos lo alertaron de que no existía ninguna obra, este padre de familia logró que su dinero no se hubiera perdido.

Y es que en este 2021 ya van 9.000 víctimas por la violación de datos personales, uno de los delitos en los que más incurren estos criminales que intentan estafar a las personas, aprovechándose de su necesidad.

“Principalmente lo que están haciendo es perfilar a las personas que tienen un muy buen récord de trabajo, es decir, una muy buena hoja de vida, y lo que hacen es llamarlos ofreciéndoles dádivas”, manifestó Axel Díaz, Director de la Seguridad Informática de ADALID.

Otra de las alertas frente a la ciberdelincuencia fue emitida por la Policía Nacional de Tránsito y Transporte, ya que se están aprovechando de las personas, simulando un comparendo donde envían un supuesto link. Una vez la persona accede, el delincuente puede robar los datos e inclusive inducir a la víctima a consignar dinero para el pago de la supuesta multa.

“Los mensajes que se elevan a los infractores no tienen ningún link de acceso, simplemente la notificación de la infracción”, manifestó el Coronel Héctor González, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá.

Además, los expertos advirtieron tener mucha precaución con la información que publican los usuarios en las redes sociales, así como tener reservas al momento en que le den a conocer una oportunidad de negocio desconocida.