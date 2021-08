Contralor General abre investigación al PAE de Buenaventura por irrisorias raciones para los niños

El contralor general de la Nación, Carlos Felipe Córdoba, le puso la lupa y criticó fuertemente al Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Buenaventura por las insignificantes raciones que le dan a los niños beneficiados con esta iniciativa.

“Efectivamente no pasaron la prueba. Abrir desde ese punto de vista una indagación preliminar, un proceso de responsabilidad fiscal porque no hay derecho que no les entreguen a nuestros niños lo que deben entregar en su nutrición”, manifestó el contralor General Córdoba.

Durante su visita al puerto, Carlos Felipe Córdoba también entregó un megacolegio que hace dos años se encontraba en pésimas condiciones y fue declarado como un elefante blanco de más de 30 mil millones de pesos.

Pese a que el proceso por el contrato del MinTic para llevar internet a escuelas rurales avanza, el contralor se abstuvo de dar mayores detalles por la reserva del proceso. Córdoba aseguró que ya se tomaron las primeras medidas permitidas por la ley.

“Para resguardar no solo los 70 mil millones; la norma nos deja resguardar hasta 140 mil millones y eso es lo que estamos cuidando”, agregó el contralor general.

El megacolegio, que inició su construcción en 2015, se había convertido en un elefante blanco pero ya es una realidad para los jóvenes de Buenaventura.