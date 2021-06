El Mindo rechazó que lo llamaran paramilitar por foto con Andrés Escobar y pidió respeto por su vida

Armando Ortiz, más conocido como ‘El Mindo’, rompió el silencio frente a las acusaciones y amenazas que se han presentado en su contra por una fotografía en la que aparece junto a Andrés Escobar, el empresario que fue grabado disparando un arma en el barrio Cuidad Jardín , sur de Cali.

El creador de contenido publicó este lunes un video en su cuenta de Instagram y en el que empezó diciendo que no se había pronunciado antes porque no quería dar información incorrecta que pudiera complicar más las cosas.

Aseguró que algunos internautas lo acusaron de “paramilitar”, debido a la foto donde se le ve con “una persona que tuvo un acto, no de un ciudadano, de violencia”, haciendo referencia a Andrés Escobar.

En las redes sociales circularon varias imágenes de Escobar en las que se le ve junto a El Mindo y a Mateo Carvajal , otra celebridad que también fue objeto de amenazas y agresiones en redes sociales.

Mateo comentó en sus estados de Instagram que su relación con Escobar ha sido completamente profesional y también recalcó que no tiene ninguna responsabilidad en los actos que él haya cometido.

Por su parte, 'El Mindo' dijo que “uno como tercero no puede hacerse responsable de los actos que haga cada persona".

"De Armando Ortiz pueden decir cualquier cosa, menos que es una persona violenta, yo nunca me he acercado a un arma, no he disparado. No he jugado ni paintball, ni Free Fire ni nada de ese tipo de cosas”, afirmó.

Luego, explicó que, debido a las falsas acusaciones, él y su familia se encuentran amenazados, por tal razón tuvo que tomar “cartas en el asunto” y reportar todas la cuentas que están ayudando a difundir información falsa y “con soberbia”.

Finalmente, exigió respeto por su vida, de sus familiares y también allegados.

“Exijo mi derecho del respeto a la vida, el respeto a la vida de mi familia y mis allegados. Hago un llamado a la justicia terrenal para que aclare todos los hechos... Antes de ser Armando Ortiz, más conocido como ‘El Mindo’, soy ciudadano, amigo, hijo y novio. Exijo el respeto a mi vida nuevamente”.

