Habló el juez penal que fue atacado por sicarios cuando se dirigía hacia su trabajo

El equipo médico encargado de su recuperación informó que el jurista permanece en buenas condiciones. Por el momento se encuentra custodiado por las autoridades.

Desde la clínica en donde está siendo atendido Jorge Ospina Tamayo, el juez penal atacado a tiros el pasado miércoles en el norte de Cali, manifestó que no tenía amenazas en su contra.

“He sido muy correcto en mi trabajo, muy humano. Estuve como juez de garantías, con más de diez, este año se me nombró como juez municipal, pero son delitos de baja complejidad. No sé si son cosas de cuando era juez de garantías porque ahora, no creo”, señaló.

Entre tanto, vistiendo las togas con las que imparten justicia en las audiencias, sus compañeros salieron a rechazar el atentado y a pedir garantías.

“Que nos hagan respetar como integrantes de una de las ramas del poder público necesaria para conseguir la paz que tanto necesitamos”, manifestó Nazario Guzmán, juez 21 Penal del Circuito de Cali.

Aseguran que el Estado se ocupa de cosas que no tienen trascendencia.

“No hay ningún tipo de seguridad, estamos más empeñados en atentar y atacar a las personas en las calles que venden una empanada que proteger a nuestros jueces en Colombia”, dijo José Hilario Núñez, juez séptimo Penal Municipal de Cali.

Además de las amenazas contra jueces, los fiscales también denuncian que están asediados, como José Freddy Restrepo, quien investiga casos de corrupción en la justicia y lleva siete años recibiendo amenazas.

“Gente que tiene el poder, cuando uno captura ese juez, o un fiscal, de generar toda una estructura para poner en peligro nuestras vidas”, explicó Restrepo, fiscal delegado ante el Tribunal Superior y, además, presidente de Asonal Judicial Cali.

A pesar de ello, aseguran, actualmente no cuentan con esquema de seguridad.

“Yo debí polarizar mi carro, venderlo y comprar un carro blindado, además comprar un chaleco”, añade.

Pidieron resultados en la investigación por el atentado contra el juez Jorge Ospina Tamayo, quien permanece estable en una clínica de Cali.

“Los jueces necesitamos contar con la vida para poder seguir cumpliendo nuestra función de administrar justicia”, señaló Dolores Cecilia Martínez, juez 11 Penal de Conocimiento de Cali.

Las jornadas de protesta por la seguridad de los miembros de la justicia continuarán en diferentes regiones del país.