Hallan, atado de pies y manos, el cuerpo de un joven desaparecido en Tuluá

El cuerpo de Jimmy Hernández Correa, de 18 años, fue hallado en un cañaduzal del ingenio San Carlos de Tuluá, justamente, en el mismo sector donde desapareció Santiago Ochoa . El joven era buscado por las autoridades desde el pasado sábado, 28 de junio,

De acuerdo con la familia de Jimmy, el cuerpo apareció atado de pies y manos, a un lado de la vía Buga- Tuluá. El joven había ido a una fiesta y, cuando regresó a su casa, recibió la llamada de una mujer, por lo que decidió salir de nuevo para nunca más regresar.

Los familiares recalcaron que Jimmy no hacía parte de la primera línea y de ninguna organización delictiva de Tuluá. Su sueño era ser futbolista.

“No sé por qué lo mataron si era un pelado sano, no se metía con nadie. No sé si andaba en malos pasos, pero en lo que conocemos no porque era un niño bien, no comprendo la verdad por qué tuvieron que hacer eso. La mamá está muy destrozada porque era único hijo y yo también porque era mi sobrino preferido”, manifestó Claudia Hernández, tía de la víctima.

Este joven vivía en el corregimiento Bocas de Tuluá y hallaron su bicicleta a orillas del río Tuluá. Ya son tres los jóvenes que fallecen de manera violenta en este municipi o en las últimas semanas.