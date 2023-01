Las graves heridas que sufrió gerente del HUV tras atentado justo el día de su cumpleaños

Irne Torres y su esquema de seguridad fueron víctimas de un ataque a bala en Cali. El funcionario tuvo que ser sometido a cirugía.

En una camioneta negra se movilizaba el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, junto a dos escoltas, uno de los cuales conducía el vehículo, cuando fueron interceptados en el sector de Valle del Liil, sur de Cali, por sicarios que dispararon en repetidas ocasiones.

“Recibió casi ocho tiros. Uno de sus escoltas también fue herido y, aun así, ellos alcanzaron a reaccionar y a herir a uno de los sicarios”, dijo Pablo Uribe, subsecretario de Seguridad y Justicia.

Pese a que también resultó herido, el conductor fue quien trasladó al gerente y al otro escolta hasta la Clínica Valle del Lili. El gerente del HUV fue quien recibió la peor parte, según el parte médico entregado por Luis Eduardo Toro, cirujano intensivista de la Fundación Valle del Lili.

“Irne Torres Castro ingresa luego de presentar múltiples heridas por proyectil de arma de fuego que le comprometen extremidades, tórax, glúteo derecho y miembro inferior derecho. Uno de los proyectiles lesiona los vasos arteriales y venosos femorales derechos, por lo cual es llevado inmediatamente a sala de cirugía”, dijo el médico.

Una vez se realizó la cirugía, el funcionario fue remitido a la unidad de cuidados intensivos. Entretanto, las heridas que sufrieron los escoltas no revisten mayor gravedad.

Vea: Gerente de HUV resultó gravemente herido tras ser víctima de atentado sicarial en el sur de Cali

Según las primeras versiones, los tres sicarios se movilizaban en dos vehículos que, al parecer, ya fueron identificados.

“Un vehículo taxi y un vehículo motocicleta donde huyen dos de los sicarios en la motocicleta y el otro huye en el taxi”, dijo el coronel Rónald Coy, comandante operativo de la Policía de Cali.

Las autoridades aseguraron que el gerente del Hospital Universitario del Valle no había denunciado amenazas en su contra.

“Nunca me dijo que tenía amenazas. Si las hubiera tenido, lo habría expresado y hablado con la Policía. Además, tenía una persona que lo acompañaba y un motorista, que a veces era motorista y a veces escolta, y no tenía carro blindado”, dijo Dilian Francisca toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de 160 millones de pesos por información que permita hallar a los responsables del atentado, registrado en la mañana de este viernes 15 de febrero, día en el que precisamente el gerente del HUV celebraba su cumpleaños número 48.

Consulte: Autoridades ofrecen $160 millones por información de responsables del ataque contra gerente del HUV

Para la tarde de este viernes fue convocado un consejo de seguridad con funcionarios de la gobernación del Valle del Cauca, la Policía y autoridades locales para analizar la situación.