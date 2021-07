“Pido la eutanasia porque el sufrimiento es demasiado grande”: paciente sin enfermedad terminal

Víctor Escobar llevaba una vida feliz y al lado de su familia en Cali, pero dos accidentes cerebrovasculares empezaron a deteriorar su salud. Ahora ve con esperanza el fallo de la Corte Constitucional sobre la eutanasia en Colombia, porque al no ser un paciente con una enfermedad terminal no ha podido cumplir su voluntad.

Además de los accidentes que sufrió, Víctor cuenta que la "movilidad del lado izquierdo es muy reducida debido a la trombosis, tengo hipertensión pulmonar, el lado derecho del corazón lo tengo ya muy grande debido al problema pulmonar, soy diabético, soy hipertenso, tengo cuatro cirugías en la columna, entonces todo esto, todas estas enfermedades y sufrimiento y el ver sufrir a mi familia me ha llevado a solicitar que me practicaran la eutanasia".

Eso fue hace más de dos años, pero para los médicos su estado no era el de un paciente terminal.

Según Víctor, "el año pasado que me hicieron la valoración en la Clínica Valle del Lili aquí en Cali, la junta determinó que yo no era paciente terminal, entonces por eso no me la autorizaron, porque yo soy solo un paciente degenerativo".

Pero este hombre no quiere que él y su esposa e hijos pasen más por este dolor.

"Yo solamente digo que cuando uno pide la eutanasia es porque los sufrimientos son demasiado grandes tanto para uno como para la familia, entonces ay, yo creo que ya es tiempo de uno descansar, de uno dejar de sufrir ya tanto, de que la familia no sufra tanto también", afirma.

Hoy su lucha continúa y ve con esperanza el que la Corte Constitucional abriera la puerta para su eutanasia.

"Se los agradezco porque lo estábamos esperando, lo estábamos necesitando", le dice al alto tribunal, mientras pide ayuda para que finalmente su decisión de morir dignamente pueda cumplirse.

