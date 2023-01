"Se ha vuelto muy común asesinar mujeres": ciudadanía rechaza recientes feminicidios en Cali

Hay preocupación por este tipo de casos en la capital vallecaucana. Las caleñas afirman sentirse desprotegidas y muchas de las víctimas no denuncian por temor.

La alarma por constantes agresiones contra mujeres se encendió en Cali tras darse a conocer dos terribles asesinatos registrados en los últimos días. El hecho más reciente ocurrió el pasado fin de semana cuando una modelo recibió varios impactos de bala al abordar un taxi.

Muerte de modelo tras ataque cuando abordaba taxi se trataría de un feminicidio de tipo sentimental

El otro caso es el de una joven de 25 años que había sido reportada como desaparecida a finales de diciembre y cuyo cuerpo fue hallado días después, el pasado 2 de enero, con múltiples signos de tortura.

La ciudadanía rechazó estos crímenes y pidió justicia. "Se ha vuelto ya como muy común asesinar a mujeres", expresó Ángela Anacona, habitante de este municipio.

"No se metía con nadie": familia de joven hallada muerta con signos de tortura pide justicia

Otras caleñas opinan que falta protección. "Dicen que hay muchos feminicidios en la ciudad, pero cuando la mujer va al lugar donde supuestamente la van a proteger realmente no hacen nada", expresó por su parte Estefany Suárez.

Muchas mujeres blanco de violencia de género no denuncian por miedo a ser revictimizadas. Según cifras, en 2018 en el Valle del Cauca hubo 37 feminicidios, 23 de ellos en Cali.