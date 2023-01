Último adiós a Luis Alfonso Mosquera: el recuerdo de un cadete deportista y el rechazo al terrorismo

Una multitudinaria despedida brindó el pueblo de Pradera, Valle del Cauca, al joven de 23 años, una de las víctimas del atentado a la Escuela General Santander.

En el pecho, el recuerdo de Luis Alfonso Mosquera y, en la espalda, el rechazo al terrorismo. Así se vistió Pradera para darle el último adiós a este cadete y deportista vallecaucano.

“Después de esto queda un fuerte dolor, con lo que parte el alma, parte el corazón”, le cantaron al joven a ritmo de hip hop en medio del cortejo fúnebre.

“No tengo palabras para expresar lo que siento ahora, porque es una muerte muy injusta”, dijo Juan Camilo Chávez, compañero de colegio de Luis Alfonso.

Dicen que, aparte de la familia, los profesores de colegio son quienes más nos conocen. Uno de ellos recuerda que Luis Alfonso Mosquera no era muy buen estudiante, pero se esforzaba. Además, aunque creció en una zona difícil, escogió uno de los dos caminos que la vida le mostró.

“La gente puede irse para muchas cosas malas, Alfonso determinó hacer cosas buenas, quiso cambiar nuestro país, quiso unirse a la Policía”, dijo Víctor Alexis Londoño, profesor de Luis Alfonso.

Esa es la lección de vida que les dejó a sus familiares. “A los que le hicieron esto a mi primo, que no lo vuelvan a hacer”, afirmó Wendy Vanessa Rivas, familiar de Luis Alfonso.

Vea también: Con dolor, pero como héroe, fue recibido Luis Alfonso Mosquera en Valle del Cauca

La caravana lo acompañó hasta la parroquia principal, donde al menos 200 policías le hicieron una calle de honor.

“Se nos fue un gran deportista prematuramente, se nos fue un gran policía prematuramente y eso es lo que venimos a decirle aquí a la comunidad de Pradera”, aseguró el general Hugo Casas, comandante de la Regional 4 de la Policía.

En la misa concelebrada, la iglesia Católica envió un categórico mensaje.

“No podemos permitir que el terrorismo o cualquier forma de violencia sigan acabando con la vida de los colombianos y haciendo crecer el miedo y la incertidumbre”, dijo monseñor Álvaro Efrén Rincón, obispo emérito de Puerto Carreño (capital del departamento de Vichada).

Aseguró que los colombianos nos tenemos que oponer con decisión y valentía al atentado demencial del 17 de enero en Bogotá y a todo acto de violencia.

El ataque con carro bomba perpetrado en la Escuela General Santander dejó un saldo de 21 muertos, incluido el autor del hecho, y 68 heridos.

Consulte igualmente: Como héroes serán recordados cadetes vallecaucanos muertos en atentado con carro bomba en Bogotá