Martha Sepúlveda recibió la eutanasia tras meses de espera

Luego de una larga batalla jurídica por una muerte digna, a Martha Sepúlveda, quien padecía de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), le practicaron la eutanasia la mañana de este sábado 8 de enero de 2022.

En octubre del año pasado, Martha Liria Sepúlveda había compartido con Noticias Caracol su felicidad porque a los 51 años, casi tres después de ser diagnosticada con ELA, una enfermedad que la redujo tanto que apenas podía caminar, se convertiría en la primera paciente con un diagnóstico no terminal en acceder a la eutanasia en Colombia.

“Soy de buenas, tengo buena suerte. Y, como le digo, estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento: me río más, duermo más tranquila”, dijo entonces Martha Sepúlveda.

Sin embargo, a 36 horas del realizar el procedimiento, la clínica que lo haría, Incodol, reversó la decisión y desde ese momento Martha Sepúlveda tuvo que esperar nuevas decisiones judiciales para, al fin, tener un descanso.

“Obvio que si no estuviera con este diagnóstico, pues si me fuera a morir no estuviera tranquila, pero ya uno con una Esclerosis Lateral en el estado que la tengo ya lo mejor que me puede pasar es descansar. Y para mí la muerte es un descanso”, decía Martha Sepúlveda.

Tras meses de espera, la IPS notificó a la Martha Sepúlveda que procedería con la eutanasia y ella dio su último suspiro este sábado en Medellín.

