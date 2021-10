Tragedia en Rionegro por abuela y sus dos nietos que murieron tras inhalar gas propano

Un trágico hecho ocurrió en Rionegro, Antioquia, por la muerte de una abuela y sus dos nietos luego de que inhalaran, por horas, gas propano.

A las cinco de la mañana de este domingo 17 de octubre, Neomaris Guadalupe salió para su trabajo y dejó a su abuela y sus hijos en una habitación ubicada en el barrio Porvenir, de Rionegro . Al parecer, cuando estaban haciendo el desayuno, la llama de la estufa se apagó, pero el fogón siguió encendido. Lamentablemente, la familia no se dio cuenta.

“Mi mamá fue, les compro de desayuno, vemos que el pan que les compró estaba tostado, había tinto, había café ahí que estaban haciendo y nosotros lo que suponemos es que a mi abuela le dio un infarto o algo y todo se evaporó, se apagó la llama y todos esos gases se los cogieron ellos”, expresó Neomaris Guadalupe.

Las víctimas fueron identificadas como Manuel Garzón, de 2 años, Fabiana Valentina, de 9, y, la adulta mayor, Sonia Marcelinas González.

“Al parecer habrían inhalado producto de una fuga de gas al interior de su vivienda y fueron encontrados sin vida”, afirmó el secretario de Gobierno de Rionegro, Rodrigo Hernández.

Los familiares de las víctimas aseguraron que, pese al llamado de urgencia, la ambulancia tardó más de dos horas en llegar.

“Entre las dos, dos horas y media había llegado, casi a las 4:40, ya imagínese dos horas pasadas y sin poder llegar a auxiliar”, manifestó Edwin Garcés, padre del menor fallecido.

Esta familia vive un doble drama, además del fallecimiento de tres de sus miembros ahora no tiene recursos para enviar los cuerpos a Venezuela, de donde son oriundos.

“Está un poco complejo por las políticas que hay entre los dos países, pero yo lo único que les estoy diciendo es que ya se olviden de tanta cosa y solo me ayuden a pasar a mi familia para la frontera porque ellos no son de acá, no vinieron a morir acá”, dijo Neomaris Guadalupe.

Ante esta tragedia, las autoridades recomendaron no descuidarse cuando hacen uso del gas propano.

“Siempre hay que tener cuidado que estos elementos queden apagados completamente, sobre todo, con los fogones de leña en muchas ocasiones el fuego continúa y se pueden generar accidentes”, comunicó el experto en gestión de riesgo de desastres Andrés Felipe Manrique.

