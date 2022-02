A la cárcel, hombre señalado de amenazar y maltratar a su expareja porque no quería volver con él

A principios de febrero de 2022, Laura Contreras denunció públicamente a su expareja José Alejandro Rodríguez Anacona por amenazas y agresiones .

Casi 20 días después de que se interpusiera la denuncia ante la Fiscalía, el hombre fue arrestado el pasado martes, 22 de febrero, por agentes del CTI y, este miércoles, un juez de control de garantías lo envió a prisión por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Laura manifestaba que temía por su vida y la de sus allegados, pues este sujeto le enviaba mensajes de texto intimidándola y la asediaba constantemente en su vivienda, ubicada en el municipio de Soacha.

“Siempre la persigue a su domicilio y a donde ella vaya la acecha, son constantes las amenazas de muerte”, indicó la fiscal delegada en este caso.

Además, en un video se puede ver cómo Rodríguez Anacona rompió los vidrios de la vivienda de su expareja, mientras ella se defendía con una escoba.

“Yo me hago llevar. En serio, yo me hago llevar, pero no me voy a quedar con esa, se lo juro por el bien sagrado. Acá me voy a quedar gran hijue***, acá me voy a quedar", dice el hombre en el video.

De acuerdo con la Fiscalía seccional de Cundinamarca, Laura estaba en riesgo extremo por la frecuencia, intensidad y características de los maltratos.

El juez de garantías consideró que Rodríguez Anacona es una persona “ de probable peligrosidad para la sociedad” y para la víctima, por lo que fue enviado a prisión mientras se decide su situación judicial.