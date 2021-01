“Bogotá necesita unidad, no divisiones inútiles”: Claudia López en audiencia de revocatoria

Este lunes, frente al Consejo Nacional Electoral, tuvo lugar la audiencia pública de revocatoria contra Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

El grupo que busca removerla del cargo y la mandataria expusieron sus argumentos frente al CNE.

El comité promotor

José Miguel Santamaría Uribe, empresario líder del grupo promotor y excandidato al Senado por el Centro Democrático, expuso las razones por las que están impulsado este proceso.

Santamaría Uribe sostuvo que la fuerza pública en la capital está desmotivada por los manejos de Claudia López y que esto tiene implicaciones en los índices de inseguridad.

Además, cuestionó decisiones sobre el manejo de la pandemia del coronavirus: “¿Es que pensamos que no iba a haber segundo pico? Qué falta nos hace el hospital en Corferias”.

Detalló que el reversazo de la ciclorruta por la calle 13 le significó al Distrito un detrimento patrimonial.

Además, afirmó que se están cambiando muchas de las cosas que la administración de Enrique Peñalosa había dejado.

Por último, insistió: “Esta es una revocatoria válida. Me llegan una gran cantidad de mensajes a mí por ser el vocero de esta revocatoria… esta no tiene color político, sino que es ciudadana”.

Defensa de Claudia López

Al inicio de su intervención, la alcaldesa señaló que asistió “a esta audiencia por respeto a la Constitución de 1991”, que Bogotá -y en general el mundo- atraviesa “el mayor desafío en la historia de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial” debido al coronavirus.

Además, añadió: “A Colombia no ha llegado la primera vacuna, pero sí están avanzando procesos de revocatoria. Lo que Bogotá necesita en este momento es cuidado, unidad para afrontar el riesgo de la muerte masiva, no divisiones inútiles”.

Luego, comenzó a enumerar los que, según ella, han sido logros de su administración.

Entre ellos, aseguró que se dio matrícula cero a 23 mil estudiantes de la Universidad Distrital, que ningún niño murió por desnutrición en 2020, que las UCI pasaron de 931 a 2.437, que se creó ‘talento no palanca’.

“Ni un solo niño murió por desnutrición en Bogotá. Fuimos -uno por uno- hasta su casa a hacerle valoración médica, a darles apoyo alimentario”, precisó e insistió: “Yo no solo he cumplido un programa, he cumplido dos programas en un año (el suyo y el del COVID-19) y no hemos descuidado las prioridades que los ciudadanos eligieron en las urnas”.

Una de las partes más álgidas fue cuando se refirió a su relación con la fuerza pública.

“Tengo la mejor relación con la Policía Nacional, con lo que no tengo buena relación es con el abuso policial”, dijo.

Y añadió: “A los jóvenes humildes de Bogotá no los van a levantar a balazos cuando no les han garantizado educación. Su alcaldesa no se va a quedar en silencio si los abusan algunos miembros de la Policía. La policía se respeta y los policías que abusan se judicializan”.

Claudia López mencionó durante la intervención que José Miguel Santamaría Uribe, quien impulsa esta convocatoria, respaldó a Miguel Uribe Turbay en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué viene ahora?

Ahora la Registraduría debe autorizar los formularios para el proceso de recolección de firmas. El comité tendrá un plazo de seis meses para conseguirlas; estas deben ser del 30% de los votos obtenidos por la mandataria.

Será la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral quienes, una vez verificado el proceso, definan si Claudia López será removida del cargo.