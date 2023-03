Bogotá habilitó más de 1.700 turnos para esterilización de mascotas: ¿cómo acceder a ellos?

En Bogotá, el Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal habilitó 1.765 turnos para la esterilización gratuita de perros y gatos .



Tenga en cuenta que estas jornadas se llevarán a cabo en la Unidad de Cuidado Animal de esta entidad, que está ubicada en la carrera 100 #67 – 02, en la localidad de Engativá.

Recuerde que su mascota no será atendida sin una cita previa.

Más noticias sobre mascotas

La aerolínea Avianca dio a conocer nuevas políticas para el transporte de mascotas en cabina en sus vuelos. Estas medidas entraron en vigencia desde el pasado mes de febrero de 2023.

Publicidad

Este cambio en las reglas de la empresa ocurrió tras una polémica que se originó luego de que algunas personas se quejaran por la presencia de 25 mascotas en un vuelo.

En esa oportunidad, un vuelo de Avianca que cubría la ruta Sao Paulo transportaba a 25 mascotas en cabina, lo que generó que algunos pasajeros se quejaran por la incomodidad, pues había perros hasta en los pasillos, y se preguntaran sobre cómo afecta eso la seguridad de una aeronave.

En ese momento, la empresa señaló que “no fue una situación fácil de manejar” y aseguró que estaban revisando las políticas frente al tema.

Publicidad

Amplíe esta información aquí .

¿Qué hacer si su mascota entra en depresión?

Afortunadamente, hoy se tiene la certeza de que las mascota pueden sentir alegría, satisfacción, tristeza e incluso padecer de depresión, y aunque existen diferentes causas, las principales son una baja tolerancia a la frustración y una baja gestión emocional que se da cuando la mascota no es capaz de adaptarse a una nueva situación.

Por ejemplo, el abandono, el maltrato, los cambios de rutina y el desplazamiento por la llegada de un nuevo integrante pueden empezar a entristecer a la mascota.

Publicidad

Se debe tener en cuenta que todas las dolencias psicológicas y psiquiátricas que afectan a los seres humanos también afectan a los animales, ya sea en mayor o menor medida.

Primero, se debe analizar el comportamiento habitual de su mascota, así podrá notar si hay algún cambio. Usted se puede guiar en si duerme mucho o no duerme, si come de más o no come, o si deja de emocionarse con lo que antes le hacía feliz como salir, jugar o socializar con la familia, pues el aislarse es una señal de alarma.

Cabe resaltar que se debe acudir al veterinario para descartar cualquier enfermedad y, de ser posible, comunicarse con un experto en comportamiento animal que atienda el estado de salud mental de su peludito.