Bogotá levanta uso de tapabocas en espacios abiertos y que no tengan aglomeraciones

La Alcaldía de Bogotá solicitó al Gobierno de Iván Duque permitir que no sea obligatorio usar tapabocas en lugares abiertos de la capital colombiana, luego de superar el 94% de la vacunación contra el COVID-19 en la ciudad.

Lo hizo minutos antes de que el Ejecutivo anunciara que no se requerirá la mascarilla en los municipios en donde el 70% o más de su población esté vacunada, lo que empezaría a regir desde el primero de marzo.

Publicidad

De esta forma, la mascarilla no sería necesaria “en las ciclovías, en los parques cuando no hay actividades de aglomeración como conciertos” y “si podemos estar a un metro del que está al lado nuestro no es necesario”.

“Después del 94% de vacunación, después de haber superado el cuarto pico de la pandemia por ómicron, no es necesario usar el tapabocas obligatoriamente en espacios abiertos, donde no hay aglomeración”, recalcó la mandataria capitalina.

Publicidad

Según Claudia López, “si Bogotá fuera un país estaría en el ránking de los países con mayor vacunación en el mundo, de manera que vamos muy bien, estamos muy bien posicionados y por eso es que podemos tomar esta medida”.

No obstante, recalcó que “cualquier persona que tenga síntomas aparentemente gripales o de resfriado o respiratorios, tos, fiebre, dificultad al respirar, debe seguirse presumiendo que puede ser una persona que puede tener COVID” y por eso se recomienda que se aísle en casa y “debe hacer uso permanente de tapabocas todo el tiempo, tanto en espacios cerrados como abiertos porque la pandemia sigue”.

Publicidad

“No estamos diciendo que no más tapabocas, no, la pandemia sigue”, recalcó.

Asimismo, pidió a quienes no se han vacunado seguir usando la mascarilla.

Publicidad

El tapabocas debe seguir usándose en buses, Transmilenio, supermercados, salones de colegio, oficinas y otros sitios cerrados.