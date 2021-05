Duque, dispuesto a reunirse con Santos y Petro para hablar de crisis que atraviesa Colombia

En entrevista con Blu Radio, el presidente Iván Duque habló de los actos vandálicos que se han registrado en las marchas de los últimos ocho días, el diálogo con diferentes sectores de la sociedad para conjurar la crisis social que atraviesa el país y las denuncias que se han hecho por abuso policial en medio de las protestas.

El mandatario no descartó reunirse con Gustavo Petro y su antecesor Juan Manuel Santos para encontrar una solución a los hechos registrados durante las manifestaciones del paro nacional.

“Si me he reunido con Timochenko cómo no lo voy a hacer con otros dirigentes políticos (…) Hay espacio para todos”, sostuvo.

El mandatario recalcó que “no puede haber sesgos, estigmatizaciones, exclusiones” en este diálogo nacional.

Sobre quiénes están detrás de los hechos violentos registrados en ciudades como Cali y Bogotá, el presidente señaló que “son manifestaciones de terrorismo de baja intensidad” de grupos delincuenciales que “se van mimetizando más en el número de personas que reclutan o la forma en que reclutan, porque no entran a las estructuras propias de la cadena criminal, sino que reciben pagos para hacer actos vandálicos esporádicos o cuando hay algún tipo de orden para hacerlo”.

El presidente cree la forma de proceder de estos infiltrados se asemeja a lo ocurrido el año pasado cuando varios CAI en Bogotá fueron atacados y vandalizados y en el que se develó que había “tentáculos de las células urbanas del ELN”.

“El propio alias ‘Uriel’ el año pasado se adjudicó esos hechos”, agregó.

“Sabemos que detrás de esto hay células de muchos de estos grupos”, afirmó, y pronto iniciará “un proceso donde se harán extinciones de dominio, donde se mostrarán flujos de dinero y donde quedará evidenciado cómo muchos de estos grupos han tratado de aportar recursos para que esas cadenas de vándalos se estén moviendo de manera secuencial en varias ciudades”.

Insistió en que estos violentos “agreden la infraestructura, entran en confrontación con la fuerza, buscan propiciar una reacción más violenta por parte de la fuerza e inmediatamente viene la estigmatización de quien está protegiendo el derecho de los ciudadanos”.

Al ser preguntado sobre si los vándalos infiltrados estaban provocando a la fuerza pública, el mandatario respondió: “en muchos lugares claro que sí”.

Justo por eso, añadió, los uniformados tienen “tanta precaución en la exigencia de sus protocolos para no caer en esas provocaciones. Pero hemos visto hechos donde se les ha disparado con arma de fuego y hemos visto hechos como lanzarles bomba molotov”.

“Eso no es una protesta, una actitud de esa naturaleza es criminal”, sentenció.

El presidente Duque dijo que para evitar los abusos de autoridad “se han enfrentado las situaciones de orden público en la última semana a través de los puestos de mando unificado”.

“Han sido liderados por alcaldes y gobernadores y donde están presentes la Defensoría y la Procuraduría (…) Cada una de las intervenciones del Esmad se ha hecho a la luz de los protocolos”.

Sin embargo, sostuvo Duque, “si se presentan situaciones que permitan señalar que hubo algún tipo de abuso inmediatamente están los protocolos de investigación”.