Entraron a robar Spa en Bogotá y se embolsillaran hasta las planchas para el pelo

Luz Ruiz, propietaria de un Spa en Bogotá ubicado en Villa del Río, contó cómo dos hombres armados, con casco y al parecer de nacionalidad extranjera, robaron su establecimiento el sábado 4 de septiembre en horas de la tarde.

“Atacaron a mis clientas y a mis empleadas, empiezan a quitarles sus celulares, me abrieron la caja del dinero y se llevaron dinero, las amedrentan con una pistola”, dijo al asegurar que no es el único sitio que han asaltado en el sector, pero que la gente no denuncia.

Videos de cámaras de seguridad muestran a los dos delincuentes ingresando al Spa en Bogotá y cómo de inmediato, con armas de fuego, intimidan a las clientas y empleadas, que entregan sin resistencia los teléfonos.

Los ladrones, incluso, revisaron cajones y se embolsillaron planchas para el pelo y todos los elementos que pudieron guardar entre la ropa.

Los delincuentes del Spa en Bogotá serían extranjeros, como el hombre que le disparó a quemarropa a Sebastián Bermúdez por un celular.

El abogado Francisco Bernate dice que cuando ciudadanos de otra nacionalidad están involucrados en delitos “la Fiscalía General de la Nación cuenta con apenas 36 horas a fin de presentarle a un juez los documentos que acrediten la plena identidad y la plena identificación de la persona, en 36 horas muchas veces ello no se logra” y los tienen que dejar en libertad.