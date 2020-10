Es inconstitucional decirles a ciudadanos cómo se deben vestir: Claudia López sobre las capuchas

Continúa la discordia por los protocolos para la protesta social que ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Para la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, “el protocolo que propone la Policía es inconstitucional”.

Recalcó que “la orden del tribunal era garantizar la movilización pacífica, no limitarla, y lo que hacía el protocolo propuesto por la Policía era limitarla. Considerar la manifestación pacífica peligrosa, pedirle pólizas, decirles a los ciudadanos qué pueden decir, qué no pueden decir, por dónde pueden ir, cómo se deben vestir. Todo eso es abiertamente inconstitucional, eso no pidió el tribunal”.

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, dijo que no siempre se puede pensar que las manifestaciones son con el fin de hacer daño o que toda marcha es violenta.

Por su parte, las centrales obreras aseguran que el gobierno se está extralimitando en sus funciones y rechazan la prohibición del uso de capuchas. "La Policía se tendrá que quitar todas las capuchas que se ponen cuando participan de las marchas y esta medida pues no tiene ninguna seriedad en este momento cuando todos vamos a ir a las marchas con nuestros respectivos tapabocas”, dijo Fabio Arias, fiscal del a CUT.

Otro de los puntos que también ha generado malestar e interrogantes es qué aseguradora estaría dispuesta a vender las pólizas de seguros que pediría el Estado para las protestas o movilizaciones.

Publicidad

Tanto el gobierno nacional como el Distrito pidieron un plazo de 60 días para presentar el protocolo que se usará en las protestas. Se espera que en 3 días la magistrada dé respuesta a la solicitud.