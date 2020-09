Policía señalado de matar a Javier Ordóñez ya había sido denunciado por abuso de autoridad

El abogado Marcos Valencia afirma que el pasado 2 de febrero, en el barrio Normandía, fue víctima de abuso policial por parte del agente Lloreda, uno de los involucrados en el homicidio de Javier Ordóñez, así como del patrullero Jesús Mejía y de otros miembros del CAI Villa Luz.

Según él, estaba en el parque con su novia cuando el policía “se baja de la moto de forma temeraria, con la moto en movimiento, y me dice que qué estoy haciendo. Me siento intimidado y le digo que estamos conversando. El otro agente, que se llama Jesús Mejía, se baja y me pide de forma agresiva los documentos”.

“Les hago saber que conozco mis derechos y que están siendo muy agresivos, porque hice mis estudios en Derecho. Llamo a mi casa, digo lo que está sucediendo, pido que graben el procedimiento. En el momento en que le doy el documento a uno de los policías, este arremete contra mí, me arroja al piso, me esposa de un brazo y empieza a golpearme”, recalca.

Minutos después llegó su hermano. Este, al ver cómo lo maltrataban “esposado, pide que no me golpeen. El otro policía lo esposa, lo empieza a golpear, mientras Lloreda me tiene en el piso, golpeándome esposado”.

Fue entonces cuando otro uniformado disparó “un arma para generar caos y confusión entre los vecinos que están siendo testigos de las agresiones de los policías y para que lleguen más policías”, afirma Valencia.

Agrega que uno de los patrulleros lo asfixió “hasta que yo pierdo la conciencia, no puedo respirar, y cuando logro medio recuperarla sigo siendo golpeado y veo cómo mi hermano también está siendo golpeado estando esposado en el suelo”.

“Nos paran a golpes, nos suben a una patrulla, le pido a la persona que grabó todo el procedimiento que por favor tenga cuidado, que se quede con las personas que están siendo testigos. Esa persona posteriormente es hostigada y perseguida para quitarle el celular que contenía pruebas de todas las agresiones”, asegura.

Sostiene que los trasladaron al CAI de Villa Luz en patrullas diferentes y que el agente Lloreda, que estaba con su hermano, paró con sus compañeros para comer hamburguesa.

AMENAZA Y EXTORSIÓN

Dice además que los uniformados quisieron obligarlo a firmar un comparendo y que, además, lo chantajearon: “que si no quiero que denuncien a mi hermano por violencia a servidor público, que les dé dinero, a lo cual no accedí”.

Marcos recalca que no estaba tomando en el parque ni tampoco consumiendo alucinógenos, y que así lo demuestran las pruebas que le tomaron tras presentar una denuncia en la Fiscalía contra los policías en febrero pasado, sin que aún haya pasado nada.

Por eso dice sentirse más impotente e indignado con su situación cuando vio en las noticias que “un señor que no conocí (Javier Ordóñez) murió por agresiones provocadas por policías que yo había denunciado anteriormente”.

Ahora, afirma, “estoy siendo amenazado”, así como su familia.

Pero pese al temor, “tengo el deber de salir a denunciar esto. Y si algo me sucede, yo no tengo enemigos, fueron estos policías que estoy denunciando, el señor Lloreda, el señor Jesús Mejía, los responsables”, concluye.