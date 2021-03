¿Por qué hasta ahora intensificaron la búsqueda de Sara Sofía si desapareció hace más de un mes?

¿Dónde está Sara Sofía Galván? Esa es la pregunta que Colombia se hace tras más de un mes de la desaparición de la bebé en Bogotá y solo hasta ahora las autoridades intensificaron su búsqueda y detuvieron a su mamá y su expareja, principales sospechosos de lo que ocurrió.

Su tía Xiomara Galván, que era quien la cuidaba, ha dado más detalles de lo que su hermana Carolina le contó sobre la supuesta muerte de la niña.

En entrevista con Mañanas Blu, la mujer reveló que la mamá de Sara Sofía le dijo “‘perdóneme, Xiomara’, yo le digo ‘Carolina, ¿qué pasó? Yo no siento que usted tenga corazón para hacer eso’. Ella me dice ‘no, lo que pasa es que yo me asusté mucho porque la niña estaba muy morada, aparte de eso tenía un morado por la espalda y me dio mucho miedo de que fueran a decir que yo le hice algo’. Yo le dije ‘pero si usted no le hizo nada. O qué le hicieron a la niña’”.

Antes de acudir a la Policía, sostuvo, sospechó que había ocurrido algo porque “Carolina fue el 29 (de enero) a reclamar el bono de la niña y que fue con el señor Nilson y los niños, y que no llevó a la niña, yo ya entro en desesperación y digo ‘no, profe, algo pasó’”.

Fue ahí cuando decidió ir con las autoridades y, acompañada de agentes, encaró a su hermana.

Esa misma noche los policías le dicen ‘vamos’ y salimos como en dos o tres patrullas para el caño. Yo les digo a ellos que si yo puedo ir. Ellos dicen ‘sí, vamos’. Nos vamos atrás de ellos y ella nos lleva al sitio donde supuestamente ella tira a la niña el 28 de enero.

Según Xiomara, Carolina fue interrogada durante todo el día e inclusive fueron a la casa de su compañero permanente, Nilson Díaz. La mujer, sin embargo, quedó libre.

A medida que pasan las horas son más las incógnitas que rodean la desaparición de la pequeña Sara Sofía porque su mamá, ahora capturada, ha cambiado su versión y dijo que se la había entregado a una extraña en la calle.

Nilson Díaz, su expareja, al parecer tiene algo que ver con lo que pasó, aunque él afirma que no y que la niña estaría viva.