Si el Concejo no aprueba recursos para Transmilenio, sistema dejará de funcionar: Claudia López

Este domingo 25 de julio será un día crucial en el Concejo de Bogotá , pues se debe decidir si se aprueba o no el plan de rescate social presentado por el Distrito para dar respuesta a los estragos generados por la pandemia y para salvar a Transmilenio .

Según Claudia López , alcaldesa de Bogotá, si no se aprueban los recursos, el sistema dejaría de funcionar.

"Necesitamos los recursos del rescate social que le hemos propuesto al Concejo de Bogotá para que Transmilenio pueda seguir operando, de lo contrario, nos tocaría cerrar a partir de septiembre porque no tendría recursos con qué operar”, indicó la mandataria.

El hueco fiscal no es algo nuevo, también ha sido un problema en otras administraciones, pero es claro que se agravó por la pandemia del coronavirus .

El déficit actualmente asciende a 2.1 billones de pesos, un billón más de lo estimado antes de la coyuntura por el COVID-19.

Publicidad

De no tener respuesta positiva, “generaría que los bogotanos no puedan transportarse, no puedan llegar a sus hogares y trabajos. Eso afecta la reactivación económica”, manifestó Felipe Ramírez, gerente de Transmilenio.

Para tapar el hueco fiscal, el Distrito radicó un proyecto de acuerdo en el Concejo que busca destinar 1.8 billones de pesos al rescate social de la capital del país. 1.1 billones estarían destinados a aliviar las finanzas del sistema, algo que no le cayó muy bien a algunos cabildantes.

“Si tan crítica es la situación, debieron haber presentado mucho antes el proyecto de rescate al sistema”, indicó Andrés Forero, concejal por el Centro Democrático.

“Lo más grave de todo es que si no aprobamos ese plan, el 15 de agosto se para Transmilenio. ¿Por qué eso no fue un debate público antes?”, agregó Susana Muhamad, cabildante por la Colombia Humana.

Las reacciones se dan luego de que el Gobierno nacional decidiera aportar el 50% del déficit generado por la pandemia, no obstante, el Distrito dice que no se puede perder el tiempo y que el alivio de las finanzas se necesita cuanto antes.