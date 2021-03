“Tengo la certeza de que la niña está viva”, afirma expareja de la mamá de Sara Sofía

La expareja de la mamá de Sara Sofía Galván, la niña que desapareció hace más de dos meses en el sur de Bogotá, habló con Noticias Caracol horas antes de ser capturado y dio su versión sobre lo que pasó con la pequeña, que, afirma, debe estar viva.

Nilson Díaz dice que los cuatro menores de edad que vivían con él, que sostiene son sus hijos, fueron testigos de cómo salió la menor de la casa.

“Los entrevistaron en la Fiscalía y ellos dieron la versión de que ellos vieron cuando Carolina (Galván) se llevó la niña de acá, se la llevó viva”, afirmó.

Para él “la niña está viva. Tengo la certeza de que la niña está viva porque es que yo no creo que ella hubiera hecho eso. Claro que uno no sabe”, agregó.

Nilson reconoció que el último día que vio a Sara Sofía tuvo una discusión con Carolina, porque “ella me estaba recostando mucho las obligaciones a mí, porque ella me dejaba la niña y a mí me tocaba cambiarle el pañal, darle la alimentación a la niña, a mí me tocaba llegar trasnochado de Abastos, porque yo está trabajando en el momento en Abastos, y me tocaba muchas veces empezar a voltear con mis hijos y voltear también con ella”.

“Carolina me decía ‘pero es que yo estoy trayendo plata, yo estoy haciendo plata’, y yo le decía ‘pues no significa que haga plata, significa que esté pendiente aquí de la niña también. A mí no me interesa la plata, a mí lo que me interesa es que usted esté pendiente de la niña’”, fue lo que, según él, le respondió.

Pese a su versión, Xiomara Galván, tía de la bebé, cree que Nilson tiene que ver con la desaparición de la menor.