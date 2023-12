¿Otro abuso a turistas en Cholón? Les cobraron casi un millón de pesos por unos cócteles

Hay indignación en las redes sociales por cuenta de una presunta estafa a turistas en Cholón. A los visitantes les cobraron, entre otras, 120 mil pesos de propina y 80 mil pesos por dos limonadas.



La factura, que tuvo un total de 985.000, fue entregada a los turistas y luego subida a las redes sociales.



8 mojitos: 400.000

5 piña colada: 325.000

2 limonadas 80.000

Servicio 120.000

Kiosco 60.000

Los turistas pagaron casi un millón de pesos por bebidas - Foto tomada de las redes sociales.

Al parecer, los turistas no terminaron conformes con los precios que les cobraron. En las redes sociales, los internautas se atrevieron a llamar “extorsionistas” a los establecimientos que inflan los precios de esta manera.

"No expongan sus vidas consumiendo con estos extorsionistas", "Por eso no visito Cartagena, se volvió un tour de la estafa", "No vayan para allá, hay que castigarlos", "Es culpa de los comerciantes ladrones", “Se están perjudicando a ellos mismos”, manifestaron algunos usuarios de Instagram.



Este caso se suma al de otros turistas que se registró en marzo de 2023. Ellos pagaron casi 5 millones de pesos en Barú. En esa factura les cobraron más de un millón de pesos en propinas.