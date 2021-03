El alcalde de Barranquilla anunció toque de queda en la ciudad, que empezará a regir este miércoles 31 de marzo. Irá de 6:00 p.m. a 5:00 a.m. del siguiente día y se mantendrá así hasta la madrugada del lunes 5 de abril.

También se implementará ley seca en el mismo horario, con lo que se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y embriagantes en la jurisdicción del Distrito.

Según Jaime Pumarejo, “durante las últimas tres semanas hemos visto relajamiento social” y el “83%, 84% de los contagios está ocurriendo por la reunión social y familiar”.

“Hay nuevos contagios a partir de interacciones sociales de personas que se habían cuidado durante casi más de un año y hoy se relajaron y estamos pagando las consecuencias con muertes innecesarias”, lamentó el alcalde, tras las cifras reveladas en los últimos días sobre casos y fallecimientos en Barranquilla.

Adicional al toque de queda, Pumarejo anunció otras medidas para controlar el incremento de COVID-19 en la ciudad.

Según el mandatario, se duplicó la capacidad de pruebas, y se incrementó la capacidad de UCI y hospitalaria para coronavirus. Quedan prohibidas por ahora las cirugías no vitales.

Asimismo, insistió en “que la gente no se quite el tapabocas y no haga reuniones sociales”.

“Ya habíamos prohibido las reuniones sociales de más de ocho personas”, recalcó.

Si los ciudadanos atienden este llamado “en los próximos 10 o 12 días estaremos viendo el final” de esta situación, aseguró.

Sobre la hipótesis de que el incremento de contagios y la agresividad se esté dando por una nueva variante de COVID-19 que esté circulando, Pumarejo dijo que “no se han detectado nuevas cepas”.