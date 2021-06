Alias ‘Gabino’ renunció a la comandancia del ELN

Alias ‘Gabino’, cuyo verdadero nombre es Nicolás Rodríguez Bautista, renunció a la comandancia de la guerrilla del ELN por problemas de salud. La cabeza del grupo ilegal será ahora Eliécer Erlinto Chamorro Acosta, alias 'Antonio García'.

El líder guerrillero, a través de un comunicado, dio a conocer la noticia.

"En julio de 2018, en el marco de un Acuerdo Humanitario entre los Estados de Colombia y Cuba como Garante, me trasladé a este país donde me encuentro en un tratamiento de salud que debo continuar. Esta desafortunada circunstancia me impide desarrollar mis funciones como Primer Comandante del ELN, lo que me llevó a presentar la renuncia a dicho cargo, la cual ha sido aceptada", comunicó alias 'Gabino'.

El guerrillero dijo que estará disponible para "próximas conversaciones de paz".

Con la salida de alias ‘Gabino’, los nuevos cabecillas del ELN, y que fueron informados en el texto, son:

Primer comandante: Antonio García.

Segundo comandante: Pablo Beltrán.

Tercer comandante: Pablo Marín.

El ELN es una guerrilla colombiana acusada de múltiples actos terroristas.

