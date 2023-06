¿Cómo lograron sobrevivir los hermanitos en la selva del Guaviare? Esto dice un nutricionista

Avanza la recuperación de los menores de edad que fueron rescatados tras pasar 40 días en la selva del Guaviare. Un nutricionista habló de cómo fue posible que los hermanitos sobrevivieran durante tanto tiempo.



Los hermanitos siguen en el Hospital Militar de Bogotá y continúan bajo la estricta observación de los galenos, que les practican exámenes para descartar enfermedades tropicales y examinan su piel, pues estuvieron a la intemperie.

Por los detalles espectaculares, esta historia le dio la vuelta al mundo entero. No todos los días se conocen casos de niños que sobreviven tanto tiempo solos en un ambiente tan agreste.

El nutricionista pediátrico Luis Miguel Becerra habló de este caso: “Depende del estado nutricional previo, es un milagro que depende de la misma asistencia alimentaria que el Ejército les brindaba desde el aire. Es un milagro cómo la niña de 13 años cuida a sus hermanos y los alimenta”.

La historia también parece increíble para el especialista: “Cómo puede una persona durar 40 días viviendo con una alimentación escasa a base de semillas de la selva”.

Publicidad

Becerra aseguró que la fariña, un alimento derivado de la yuca, fue fundamental en la historia de supervivencia: “Dieron almidón, carbohidratos a los niños para mantener las concentraciones de azúcar en sangre, evitar la hipoglucemia”.

Según el especialista, una persona en esa situación puede perder hasta el 50% de su peso corporal, por eso es tan importante el proceso de recuperación.

“Reiniciar algo que llamamos régimen de transición alimentaria. Inicia con dieta clara, blanda y luego entera”, concluyó.

Publicidad

Intimidaciones contra el papá de los menores

Manuel Ranoque, papá de los hermanitos rescatados en la selva del Guaviare , reveló que es víctima de amenazas por parte de las disidencias de las FARC.

“El frente Carolina Ramírez me está buscando para matarme, tengo amenazas porque para ellos soy un objetivo. Yo sé que esas personas descaradas primero que todo pueden comenzar a presionarme con mis hijos y eso nunca lo voy a permitir”, denunció.

Aseguró que ese grupo disidente lo considera como un objetivo al que van a buscar directamente en Bogotá.

“Ellos tienen interés económico y mientras uno no se acoja a lo que ellos digan uno es un enemigo para ellos. (Lo que me han dicho es) que me van a buscar directamente aquí, que me van a mandar a una persona directamente aquí”, reveló.