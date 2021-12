El chat que enviaron del celular de Gamaliel Álvarez, cuando el profesor al parecer ya estaba muerto

Las autoridades tienen pistas que les permitirían establecer quién o quiénes serían los responsables de la desaparición y posible muerte del profesor de baile y matemáticas Gamaliel Álvarez. Los restos en descomposición encontrados entre concreto en el piso de su cocina serían de él.

Rosa Inés Ayala Morato, rectora del Colegio Colombo Hispano, tiene un chat que sería clave para esclarecer el hecho.

Ella le envió un mensaje en el que “yo le decía ‘Gama, te aprecio mucho, tus estudiantes te quieren ver’, yo le mandé un WhatsApp. Algo que me sorprende es que me lo contestan y me dicen: ‘Gracias de corazón, pero no estoy en Cajicá, estoy de vacaciones’”.

La rectora dijo que le extrañó que “la hermana me llama para preguntar por el hermano” luego de haber recibido el chat.

El mensaje llegó el 26 de noviembre, un día antes de que ingresaran a la casa del profesor Gamaliel Álvarez y hallaran un cadáver en descomposición que sería el de él.

El coronel Simón Eduardo Cornejo, del comando especial de la Policía Sabana norte, dijo que “en una de las habitaciones se evidenció un fuerte olor al interior de la misma, lo que nos llevó a hacer una verificación más exhaustiva”.

“Había una placa de concreto recientemente ubicada en ese lugar y frente a esto se notificó al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes fueron los encargados de hacer el manejo del lugar de los hechos. Posteriormente informan que efectivamente encontraron un cadáver en descomposición y adelantaron la inspección a este cuerpo sin vida. Estamos a la espera por parte de la Fiscalía del CTI para establecer tanto la plena identidad del cuerpo que se halló como las causas de la muerte de esta persona”, agregó.

Según información inicial, el cadáver que sería de Gamaliel Álvarez tenía heridas causadas con arma blanca en el cuello.

Diego Sandoval, secretario de Gobierno de Cajicá, dijo que se trata de “una gran pérdida para la cultura ciudadana del municipio”.

La rectora del Colegio Colombo Hispano resaltó a Gamaliel Álvarez como “un hombre lleno de cualidades, inteligente, dedicaba hasta tiempo extra a los estudiantes, sábado y domingo, para él lo importante era que sus estudiantes supieran su materia, muy exigente”.

La Policía tiene en la mira a dos personas que estarían implicadas en la desaparición del profesor