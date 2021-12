Freddy Pestana Herrera, otro líder social asesinado en Chocó

El líder social Freddy Pestana Herrera, presidente del Consejo Comunitario del Norte, fue asesinado en Acandí, Chocó. Este hombre de 53 años se destacó por la defensa de los derechos de su comunidad y la restitución de tierras.

“Recuperación del territorio, recuperación de nuestra cultura, recuperación de nuestro ambiente territorial porque la gran mayoría de nuestra población es una población desplazada”, pedía Freddy Pestana Herrera el pasado 9 de febrero.

Ante la crisis migratoria de Acandí, Freddy Pestana guiaba a los extranjeros que cruzaban el Tapón del Darién hacia Panamá. Emigdio Pertuz denunció que el Estado no le prestó la suficiente protección.

“Solicitamos reiteradamente a la UNP un esquema de seguridad para Freddy, para él y otros compañeros, y reforzar el esquema mío, y eso no se ha cumplido”, dijo Emigdio Pertuz.

El llamado a las autoridades es a hacer presencia en la zona, pues la ausencia de la fuerza pública y la disputa por los territorios están agudizando la crisis humanitaria en el Chocó.

“Es también por falta de presencia del Estado y de las instituciones en estas crisis humanitarias que provocan muerte, provocan un dolor continuo y van haciendo desaparecer estas comunidades”, declaró el obispo de la Diócesis de Istmina Tadó, monseñor Mario de Jesús Álvarez.

Las organizaciones étnico territoriales exigen que se implemente el acuerdo humanitario de inmediato para el Chocó y el capítulo étnico del acuerdo de paz para frenar la vulneración de los derechos humanos.

“Se hace necesario frenar el conflicto para que no haya confrontación en el territorio, que no haya reclutamiento, que no haya confinamiento, que no haya minado y que cesen los cultivos ilícitos”, expresó el coordinador del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Abid Manuel Romaña.

Con Freddy Pestana, van 10 líderes sociales asesinados en el Chocó en lo que va del 2021 y a eso se suman 4 firmantes del acuerdo de paz.