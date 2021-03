Grabación evidenciaría alianza entre Musa Besaile y Ñolo Elías para salpicar campaña Santos

La grabación fue entregada a Noticias Caracol por los abogados defensores de Juan Manuel Santos, quienes la obtuvieron formalmente de la Corte Suprema de Justicia, ya que hacía parte de un expediente relacionado con Musa Besaile.

Las personas que hablan en ella son el entonces excongresista Juan José García, fallecido el pasado 2 de diciembre, y el fiscal de ese momento Néstor Humberto Martínez.

La historia de la grabación

La historia comienza el 30 de diciembre del 2017, cuando el exsenador Juan José García llega a la cárcel La Picota a visitar a su hermano, Álvaro García, condenado por nexos con paramilitares.

En el patio de la visita aparecen en escena los exsenadores de Córdoba Musa Besaile, preso por el cartel de la toga, y Bernardo Miguel Elías, conocido como el Ñoño Elías, condenado a seis años debido al escándalo de Odebrecht.

Terminada la visita, el exsenador Juan José García comienza a gestionar una audiencia con Juan Manuel Santos, entonces presidente de Colombia, quien lo recibe el primero de febrero del 2018. En el diálogo, Juan José García le cuenta al presidente que en la cárcel estaban orquestando un plan para salpicar a su campaña, con supuestos aportes de Odebrecht.

El presidente toma el teléfono y llama al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez para ponerlo al tanto; es ahí cuando el fiscal llama a Juan José García, quien se aprestaba a tomar un avión rumbo a la ciudad de Cartagena.

Ese diálogo fue grabado en su celular por el exfiscal Martínez.

NHM: Es muy importante que, ¿me dijeron que está aquí en Bogotá? JJG: Sí, pero estoy en el aeropuerto ya, imagínate. NHM: Y si te pongo una persona allá en Cartagena, es que es muy importante que dejes ese testimonio hoy mismo, hermano, porque eso sí es muy delicado. ¿Si me entiendes? JJG: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, ¿pero tú dices como para declarar? NHM: Sí, sí, para dejar un testimonio ahí. JJG: Hombre, no, no, no, no. Me meto en un lío tremendo. NHM: Pero si estos señores están concertados para decir una cosa que no es cierta, según me dice este señor. JJG: Sí, pero el tema es difícil, muy difícil porque yo estoy haciendo una cosa por la confianza con él y contigo. NHM: Ajá, ajá. JJG: ¿Si me entiendes? NHM: Sí. JJG: Se lo dije fue muy privadamente, hay un plan ahí, un plan entre los tres. NHM: Sí, de decir una cosa que no es cierta según lo que me dicen, no sé. JJG: Claro, claro, claro, claro, pero del tema ese de Odebrecht que fue para la campaña. Prácticamente lo mismo que dijo el otro. NHM: ¿Qué tal esa vaina, ah? JJG: Están ‘enllavados’ Musa, Ñoño y (inaudible) NHM: Y eso es una cosa sobre la base de imputarle a él responsabilidades, que él me dice pues yo no tengo nada que ver. JJG: Ya está la matriz, ya la matriz de (inaudible) está en la Corte (inaudible). Yo les advertí, vean si no tienen plenas pruebas, la Corte se los acaba (sic). NHM: ¿Y qué dijeron? ¿Que no importaba o qué? JJG: No, yo les advertí, se los advertí, también como amigo de ellos, ¿me entiendes? No se metan en eso que eso es jodido.

En varias ocasiones el fiscal Martínez intentó obtener más datos del contenido del diálogo en La Picota.

NHM: ¿Pero te dijeron que tenían pruebas o que no tenían pruebas?, porque es que como van… JJG: No, no, no, no. Tú sabes que van a tener nada (sic). NHM: Imagínate eso. JJG: ¿Si me entiendes? NHM: Sí, te entiendo, te entiendo. JJG: Yo me echo un viajecito a Bogotá y te cuento personalmente. NHM: Bueno, bueno y piénsalo de todas maneras. JJG: Sí, sí, es un plan oíste. Es un plan, pero no, no; aquí no tienen pruebas de ninguna índole. NHM: OK, ok. Muchas gracias. JJG: Prueba testimonial y yo les advertí: ‘no les creen adentro’, ¿oíste? NHM: Ok, ok. Bueno, piénsalo de todas maneras porque sería una buena colaboración para la Corte y una buena colaboración pues para la justicia en general. JJG: Sí pero no me atrevo, la verdad que no me atrevo. Te soy sincero. NHM: Ah, bueno piénsalo de todas maneras, piénsalo. JJG: Un abrazote, un abrazote. NHM: Bueno, ok, ok.

Esa misma noche del primero de febrero de 2018, el fiscal Néstor Humberto Martínez dirige una carta a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia , adjuntando la grabación magnetofónica para ponerlos al tanto de lo que se planeaba desde La Picota.

Algunos de los indiciados en los denominados casos del “Cartel de la Toga" y "Odebrecht" recluidos en la penitenciaria La Picota se habrían concertado para "conspirar" contra varias autoridades del Estado, a manera de retaliación por la situación que jurídicamente están atravesando.

Hoy, más de dos años después del episodio, la Corte Suprema de Justicia le entregó a la defensa del presidente Santos la grabación, luego de ser solicitada oficialmente.

Noticias Caracol: ¿Cuándo llega a sus manos esta grabación?

"Yo acabo de recibir de manos de la Corte Suprema de Justicia y la he puesto en conocimiento del CNE, que en la actualidad estudia nuevamente las finanzas de la campaña y en la que quienes son mencionados allí aparecen como protagonistas de declaraciones que nosotros hemos tachado de declaraciones mentirosas”, indicó Alfonso Prada, abogado defensor de Juan Manuel Santos.

Los abogados del expresidente advierten que con esta prueba buscarán dejar sin argumentos al Ñoño Elías, quien ha asegurado que a la campaña de Santos sí entraron dineros de Odebrecht.

El caso Odebrecht

Tras varios meses sin aparecer, el pasado 24 de febrero, Bernardo Miguel el Ñoño Elías lo hizo y arremetió contra el expresidente Juan Manuel Santos.

A lo cual él me dijo, para que se sepa acá: no te preocupes, amigo, que ya yo tuve una reunión con el mismo presidente Santos acá. La empresa tuvo una reunión con él, con los jefes de campaña, y tuvo una reunión con el mismo Roberto Prieto y nosotros vamos a ayudar a reforzar porque ya habían ayudado, vamos a reforzar para que no perdamos en la segunda vuelta. Ahí fue donde yo entendí que todo el mundo, desde la ministra, pasando por la campaña presidencial, con el doctor Andrade -por todo el mundo- estaban ayudando a sacar ese otrosí a cambio de eso.

Las explosivas declaraciones las dio en medio del juicio que se adelanta contra el expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade, y al ser interrogado por parte de la Fiscalía. Allí afirmó que el entonces presidente de Odebrecht para Colombia, Eleuberto Martorelli, se había reunido con el expresidente y entonces candidato Juan Manuel Santos para "reforzar" la campaña de reelección en 2014, apoyo que también se habría dado a través del gerente de la campaña, Roberto Prieto.

Roberto Prieto, comiendo, me pasa el teléfono y me dice: ‘senador, aquí le voy a pasar a un amigo que le quiere hablar’. Yo cojo el teléfono, no sabía a quién me iba a pasar (…) era el señor Eleuberto Martorelli (..) y me dice: ayudémosle a Roberto en esta campaña, nosotros también estamos colaborando y él nos va a seguir colaborando en terminar de sacar este proyecto y otrosí.

Sin embargo, solo 24 horas después, la actitud fue distinta. En el contrainterrogatorio, en cabeza de la defensa de Andrade, se vio a un Ñoño Elías contra las cuerdas.

Yo sabía...desde antes... Tranquilo, señor Bernardo.

En esa segunda sesión de juicio, celebrada el 25 de febrero, el excongresista aseguró que esa reunión no le constaba.

Jesús Albeiro Yepes, defensor de Luis Fernando Andrade: “¿Es verdad que cuando usted fue a la ANI, a mediados del año 2013, el único interés que usted conoció por parte del doctor Luis Fernando Andrade era sacar adelante esa adición Ocaña - Gamarra como una política del gobierno nacional, ¿sí o no? Bernardo Elías: ‘No, señor’.

Cabe resaltar que el exsenador también estaba citado a declarar ante el Consejo Nacional Electoral por esto hechos. Sin embargo, se abstuvo de hacerlo y aseguró que no rendirá testimonio ante este organismo.

¿Fue utilizada esa grabación de Néstor Humberto Martínez con el excongresista Juan José García en la Corte Suprema, a donde la remitió el entonces fiscal general en 2017?

No sirvió, pues fuentes de la Corte Suprema de Justicia señalaron que si bien la grabación y un escueto escrito del exfiscal Néstor Humberto Martínez llegaron al alto tribunal este buscó corroborar la información de alguna manera, por lo que fue llamado a declarar el excongresista Juan José García, quien no se presentó y el documento quedó sin ningún tipo de sustento y quedó como un documento anexo, pero no hizo parte del expediente de Musa Besaile.

En lo relacionado al principio de oportunidad que ofreció el excongresista Musa Besaile a través de una matriz de colaboración en el 2018 dijo a los magistrados que prendería el ventilador, pero cuando fue expuesta ante la sala de investigación de la Corte, esta fue rechazada al no evidenciar un contenido novedoso y relevante como para otorgar algún beneficio.

Ahora Musa Besaile, quien fue aceptado ante la JEP, sustenta su ofrecimiento de verdad, justicia y reparación por paramilitarismo y cartel de la toga.