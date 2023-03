JEP denuncia que la Fiscalía habría mentido en el caso de Jesús Santrich

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP , denunció que algunos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación habrían mentido y ocultado información en el caso de Jesús Santrich , excomandante de la Segunda Marquetalia y desertor del proceso de paz que murió en el 2021.

El tribunal de paz señaló que Ana Fabiola Castro, fiscal para asuntos internacionales, no entregó información sobre el proceso que existía contra el integrante de las extintas FARC afuera del país.

“Se trató de mentir en el sentido de manifestar hechos que no eran ciertos, en particular cuando los magistrados de la sección de revisión indagaron sobre la existencia o no de un proceso de asistencia judicial internacional. La directora de asuntos internacionales negó la existencia, en principio, de dicho proceso”, expuso Roberto Carlos Vidal, magistrado de la JEP.

A comienzos de febrero pasado, la JEP anunció una denuncia contra funcionarios de la Fiscalía durante la administración de Néstor Humberto Martínez por el caso de alias Jesús Santrich . Según la Jurisdicción Especial de Paz, en este proceso, ese tribunal fue víctima de actuaciones malintencionadas.

El presidente de la JEP, Roberto Vidal López, detalló que se realizarán las diligencias “por las presuntas maniobras en la entrega de información, pruebas y evidencias por parte de la Fiscalía a la JEP. Debe recordarse que el señor Hernández Olarte fue expulsado de la JEP luego de haber abandonado el proceso de paz e incumplidos sus obligaciones con el sistema integral de verdad, justicia reparación y no repetición”.

El informe de los magistrados de la JEP, surgida del acuerdo de paz con las extintas FARC, asegura que "se pudieron haber cometido delitos como obstrucción a la justicia, fraude a resolución judicial y ocultamiento de material probatorio por las presuntas maniobras dilatorias en la entrega de información, pruebas y evidencias de parte de la Fiscalía a la JEP".

Jesús Santrich, que integró el último mando de las extintas FARC y murió en 2021, fue expulsado de la JEP tras abandonar el proceso y volver a la clandestinidad a las disidencias de la Segunda Marquetalia, comandadas por también el exlíder de las FARC Iván Márquez.