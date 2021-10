Nuevos videos muestran a comunidad pidiendo no golpear a niño y joven asesinados luego en Tibú

En las últimas horas se conocieron nuevos videos sobre la muerte de un niño de 12 años y un joven de 18, ambos migrantes, en Tibú, Norte de Santander. En ellos se ve y oye a miembros de la comunidad pidiendo que no los golpeen, luego de que los retuvieran por un presunto robo en un almacén.

Los comerciantes los ataron con cinta y los vigilaban mientras llegaba la Policía para entregárselos.

“No los vayan a tocar, no los vayan a tocar, estoy pidiendo que no los vayan a tocar, que los muchachos están a cargo mío”, decía una de las personas que los tenía bajo custodia.

Luego una mujer insistió: “Tenemos un menor de edad, que no vaya a ser golpeado”.

Sin embargo, dos hombres armados llegaron al local en Tibú y se llevaron a la fuerza al niño y al joven, que luego aparecieron muertos.

“Este tipo de situaciones duelen y duelen mucho cuando se trata de actos tan fratricidas”, manifestó el presidente Iván Duque.

Publicidad

Por su parte, el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, dijo en Twitter: “Comunicación remitida por el @MinpublicoVE al Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, donde solicitamos sean esclarecidos los hechos y determinadas las responsabilidades en el asesinato de 2 niños presuntamente de nacionalidad venezolana, ejecutados en la vía pública”.

#Comunicación remitida por el @MinpublicoVE al Fiscal General de Colombia Francisco Barbosa: donde solicitamos sean esclarecidos los hechos y determinadas las responsabilidades en el asesinato de 2 niños presuntamente de nacionalidad venezolana, ejecutados en la vía pública pic.twitter.com/mxak0HFSKb — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) October 11, 2021

Carlos Camargo, defensor del Pueblo, manifestó que “seguiremos acompañando la comunidad de Tibú a través de nuestros equipos en territorio, ya que nos han manifestado que se sienten atemorizados por las circunstancias que rodearon este crimen”.