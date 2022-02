¿Por qué la despenalización del aborto en Colombia quedó hasta las 24 semanas?

Macarena Sáez, directora de derechos de las mujeres HRW, se refirió a la despenalización del aborto en Colombia y explicó por qué, a su parecer, se avaló hasta las 24 semanas, algo que precisa está relacionado con el contexto social del país.

Para ella “el mundo ideal sería un mundo donde nadie tuviera que enfrentarse a la decisión de interrumpir un embarazo, pero estamos muy lejos de eso”.

¿Cómo queda Colombia en el escenario tras el fallo de la Corte Constitucional tras la despenalización del aborto?

Macarena Sáez: Queda muy bien, es un paso muy importante hacia la protección efectiva de los derechos de las mujeres y de las niñas, queda a la altura de otros países democráticos en el mundo, queda muy bien dentro de el margen de países de Latinoamérica que han ido avanzando como es Argentina, ciertas partes de México, como Uruguay.

¿Por qué la despenalización del aborto va hasta las 24 semanas cuando otros países lo han hecho hasta las 12 y 14 semanas?

Macarena Sáez: El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo tiene que ser efectiva y oportuna y eso depende del contexto de cada país. Entonces, en países donde el acceso a la salud de las mujeres es rápido, donde las mujeres que viven en la ruralidad, por ejemplo, pueden acceder a salud, tienen educación de salud reproductiva oportuna, sin duda que tiempos tempranos podrían ser efectivos. Pero en países como en Latinoamérica donde las mujeres viven en situaciones de profunda vulnerabilidad el contexto es distinto.

Las mujeres que son criminalizadas son niñas, son mujeres que viven en la ruralidad, son mujeres que sufren múltiples tipos de discriminación racial y por lo tanto hay que pensar cuál es el acceso de aquellas mujeres que efectivamente están sufriendo el problema de la criminalización, cuál es el acceso que tienen esas niñas -que en distintos contextos quedan embarazadas- a la interrupción voluntaria del embarazo y a una salud integral reproductiva.

El tema de los plazos es un tema relativo que hay que pensarlo en ese sentido, las 24 semanas a las que llega la Corte Constitucional es una decisión estudiada que tiene que ver con ese contexto, es un plazo que no se puede comparar con otros países.

Probablemente quedan muchas mujeres y niñas a las que no les llega el servicio de salud porque los tiempos son muy limitados.

Colectivos providas dicen que se están atentando contra colombianos ya formados que sienten dolor.

Macarena Sáez: La penalización del aborto no reduce estadísticamente el número de interrupciones voluntarias del embarazo, lo que hace es castigar a mujeres y niñas que por distintas circunstancias no han tenido acceso a salud o en este momento no es la mejor decisión para ellas seguir adelante con un embarazo y por lo tanto acá el tema de la protección de la vida hay que verlo de forma integral, de las vidas en general y de lo que tiene más sentido en países democráticos es que quienes están embarazadas son quienes están en la mejor posición de decidir sobre esos embarazos. El Estado no puede reemplazar esa decisión.

Cuando penalizas el aborto lo que le estás diciendo a las mujeres y a las niñas es que ellas no tienen el criterio suficiente para decidir cuándo es mejor hacer esas interrupciones.

¿Cuándo se tienen derechos y cuándo se defienden los derechos de quien está en el vientre?

Macarena Sáez: No hay ningún país donde la vida gestante quede completamente desprotegida y ese sería un problema tremendo respecto de las mujeres embarazadas. Aquí lo que se trata es de proteger los derechos de una manera en que se respeta el balance con intereses del Estado. Me parece muy acertado de la Corte Constitucional que le ordene al Congreso establecer una ley de protección integral. La interrupción voluntaria del embarazo no puede ser tomada como un hecho aislado, tiene que ir con educación sexual reproductiva y con servicios de salud sexual y reproductiva, de manera que quienes quieran llevar adelante sus embarazos puedan tener embarazos saludables.

El mundo ideal sería un mundo donde nadie tuviera que enfrentarse a la decisión de interrumpir un embarazo, pero estamos muy lejos de eso. Hay violencia sexual y reproductiva, hay muchas decisiones que no se pueden tomar en estos momentos.