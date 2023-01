¿Quiénes son los 16 paramilitares para quienes el Gobierno pidió suspender órdenes de captura?

Mediante un documento, el comisionado de paz, Danilo Rueda, solicitó a la Fiscalía que se suspendieran las órdenes de captura contra 16 líderes paramilitares. Se trata de ocho miembros del Clan del Golfo y ocho integrantes de Los Pachenca .

Publicidad



Estas personas fueron elegidas por el Gobierno nacional como voceros para los acercamientos exploratorios.

No obstante, la Fiscalía negó, mediante un documento, la solicitud y argumentó que no existe un marco normativo que fije los términos de negociaciones con grupos armados organizados que no tienen carácter político y mucho menos un trato diferencial ante los ojos de la justicia.

Además, el ente investigador precisó que sin el marco jurídico para el sometimiento a la justicia no se puede proferir una resolución en desmedro de los derechos fundamentales de las víctimas.

¿Quiénes son estos líderes paramilitares?

Del Clan del Golfo están Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’ ; José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias ‘Gonzalito’; Alexander Celis Durango, alias ‘Byron’; Jorge Emilson Córdoba, alias ‘Negro Perea’; José Daniel Demoya Hernández, alias ‘Chirimoya’; Orozman Orlando Ostén Blanco, Luis Armando Pérez Castañeda y Alex Sierra Moncada.

Publicidad

Por Los Pachenca están Freddy Castillo Carrillo, Carmen Evelio Castillo, José Luis Pérez Villanueva, Norberto Quiroga Poveda, John Rafael Salazar Caicedo, César Gustavo Becerra Gómez, Eduar Castaño Morales, Santiago Rafael Pertuz.

Estos líderes paramilitares son sindicados del asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC.

Publicidad

Se conoció que Los Pachenca y el Clan del Golfo aseguraron que la suspensión de estas órdenes de captura es un requisito necesario para iniciar los diálogos exploratorios.