Senador Álex Flórez fue sancionado por insulto a policías: Procuraduría lo suspendió durante 8 meses

La Procuraduría General de la Nación sancionó Álex Flórez , senador del Pacto Histórico, con ocho meses de suspensión en el ejercicio del cargo.



Lo anterior luego de que ese órgano de control considerara que incurrió en una falta grave y dolosa al insultar a varios agentes de Policía en septiembre de 2022. El hecho ocurrió cuando intentó ingresar a un hotel de Cartagena violando las restricciones.

La sanción solo se hará efectiva cuando el Consejo de Estado revise y apruebe esa decisión, pues Álex Flórez es un funcionario de elección popular.

Mediante una comunicación, la Procuraduría General de la Nación manifestó que el senador fue hallado “disciplinariamente responsable por referirse en términos calumniosos contra tres agentes de la policía, a quienes llamó asesinos, durante hechos ocurridos en la madrugada del 2 de septiembre de 2022 en las instalaciones de un hotel en Cartagena”.

Según el Ministerio Público, “es claro que durante el episodio el disciplinado estaba en alto grado de alicoramiento, actuando cada vez más exaltado y perturbando la tranquilidad de los huéspedes y empleados”.

La Procuraduría General de la Nación tomó esta determinación basada en “las grabaciones obtenidas y las declaraciones recaudadas en el proceso son demostrativas de las constantes ofensas, el trato ignominioso, humillante y las calumnias lanzadas directamente contra los miembros de la fuerza pública que se presentaron en el hotel para poner orden”.

Para la Procuraduría, “no le era dable a Álex Flórez, como senador de la República, realizar la conducta reprochada y atentar contra los derechos que constitucionalmente se le ha encargado proteger, en particular de los policiales inmersos en la situación cuestionada”.



Otros casos que involucran a Álex Flórez

No es la primera vez que Álex Flórez está en el ojo del huracán. Siendo concejal de Medellín, se denunció que vehículos asignados a él estuvieron involucrados en dos accidentes de tránsito.

El primero se reportó en octubre de 2020. El congresista viajaba en el carro y, según su versión, tomaron una curva que no tenía baranda, “no había iluminación, estaba lloviendo”, por lo que “en un descuido" se salieron "de la vía, la camioneta se volcó, cae sobre unas piedras, la camioneta queda en pérdida total”.

Aseguró que de forma milagrosa sobrevivió y negó haber ingerido alcohol.

En julio de 2021 se reportó otro accidente de un vehículo asignado al entonces concejal Alex Flórez. El automotor se estrelló contra el portón de una finca y luego emprendió la huida.

De nuevo, el político salió al paso y, en un comunicado de prensa, su equipo aseguró que él no estaba a bordo de la camioneta y que “en el incidente no hubo afectaciones a la integridad física del conductor o de algún habitante de la vereda. El vehículo tuvo un golpe en la parte frontal y no sufrió afectaciones funcionales”.